جزئیات قطعنامه پیشنهادی ایران راجع به ممنوعیت تعرض به تأسیسات هستهای
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به طرح پیش نویس قطعنامهای در منع حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز نوشت: همه کشورها مستحق تضمینهای مؤثر در برابر هرگونه حمله یا تهدید به حمله هستند.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به ابتکار ایران در اجلاس جاری کنفرانس عمومی آژانس بینالمللی انرژی اتمی در وین برای طرح پیش نویس قطعنامهای در منع حمله به تأسیسات هستهای صلحآمیز کشورها نوشت:
«ایران به همراه چین، نیکاراگوئه، روسیه، ونزوئلا و بلاروس در راستای دفاع از تمامیت پیمان منع اشاعه (NPT)، پیشنویس قطعنامهای را در خصوص ممنوعیت حمله و تهدید به حمله علیه تأسیسات هستهای تحت پادمانهای آژانس بینالمللی انرژی اتمی به کنفرانس عمومی آژانس ارائه کرده است.
همانطور که در پیشنویس پیشنهادی تصریح شده، همه کشورها از «حق غیر قابل سلب برای بهرهمندی از انرژی هستهای برای مقاصد صلحآمیز» برخوردار بوده و «مستحق تضمینهای مؤثر در برابر هرگونه حمله یا تهدید به حمله» هستند.
در این متن پیشنویس همچنین تاکید شده است که همه کشورها میبایست از حمله یا تهدید به حمله علیه تأسیسات هستهای صلحآمیز در سایر کشورها خودداری کنند.
این اصول باید محترم شمرده شوند؛ اکنون زمان آن است که جامعه بینالمللی برای جلوگیری از عادی جلوهدادن قانونی قانونشکنی قاطعانه اقدام کند.»