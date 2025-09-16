بیاتی در گفتوگو با ایلنا:
گزارشها حاکی از ورود مجدد اتباع غیرمجاز به کشور است
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: ما پیشتر نیز اعلام کردهایم که مهمترین موضوع این است که اجازه ورود اتباع غیرمجاز را در مرحله اول ندهیم. اما گزارشهایی که به ما میرسد نشان میدهد که به صورت جسته و گریخته این افراد در حال ورود هستند و این امر جلوی چشم نیروهای نظامی و انتظامی هم اتفاق میافتد و این موضوع باید به شدت کنترل شود.
ولی الله بیاتی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره خروج اتباع از کشور گفت: با توجه به این که مرزهای ما به طور کامل بسته نیستند، این موضوع اهمیت زیادی دارد. مجلس فشار زیادی به دولت وارد کرده و سازمان ملی مهاجرت هم در حال حاضر در مراحل پایانی خود قرار دارد. اما تصویب و ابلاغ قانون و آمادهسازی ساز و کارهای لازم، زمانبر است.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی گفت: آقای وزیر هم گزارش دادهاند که تبادلات مرزی در حال انجام است و بخشهایی از آن انجام شده، اما این اقدامات کافی نیست. ما نیاز داریم که به صورت جامع و کامل از این پس با انسداد مرزها و کنترل بیشتر، بازرسیهای لازم را انجام دهیم تا از ورود غیرمجاز جلوگیری کنیم.
بیاتی تصریح کرد: در واقع، وقتی ما اقدام به اخراج اتباع غیرمجاز میکنیم، باید از ورود مجدد آنها از مسیرهای دیگر جلوگیری کنیم. متاسفانه برخی از خودروهای شوتی از مرزها عبور میکنند که این یک مشکل بزرگ است و باید حل شود.
وی درباره اینکه آیا آماری از اتباع غیرمجاز در کشور وجود دارد، ادامه داد: آمار دقیقی از اتباع غیرمجاز در کشور در دست نیست، اما روند ورود آنها به کشور ادامه دارد البته با یک سری اقدامات توانستهاند از این کار جلوگیری کنند اما این اقدامات کافی نیست و همچنان افراد به صورت قاچاقی وارد کشور میشوند که این برای امنیت کشور خطر بزرگی است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس درباره روند اخراج اتباع از کشور گفت: وزیر کشور آماری از خروج اتباع به ما در کمیسیون ارائه داده است و قرار است که سرعت بیشتری به این روند داده شود و اتباع غیرمجاز به هیچ وجه در داخل کشور نباشند. همه همت ارکان نیروی انتظامی، وزارت کشور و معاونت اتباع خارجی وزارت کشور این است که این کار عملیاتی شود و به نظرم آمار وزارت کشور از خروج اتباع در کشور درست باشد.
وی گفت: البته تعداد اتباع غیرمجاز در کشور ما بسیار زیاد است و از دو میلیون نفر به بالا هم در این خصوص گفته شده است چون آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد، اما در حال حاضر اقدامات در حال انجام است و خوب هم در این زمینه کار می کنند. اما باید از ورود اتباع غیرمجاز جلوگیری شود تا اضافه نشود.