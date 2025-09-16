خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هشدار دیوان محاسبات درباره صادرات غیراصولی پلاسمای خون

هشدار دیوان محاسبات درباره صادرات غیراصولی پلاسمای خون
کد خبر : 1686637
لینک کوتاه کپی شد.

دیوان محاسبات کشور درباره صادرات غیراصولی پلاسمای خون و تحمیل هزینه مضاعف در واردات دارو‌های مشتق از پلاسما هشدار داد.

به گزارش ایلنا و به نقل از اداره کل روابط عمومی و اموربین الملل دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های این نهاد نظارتی حاکی از آن است که ۸۳ هزار لیتر پلاسمای خون بدون رعایت الزامات از جمله لوله‌های NAT تولید و به دلیل فقدان استاندارد‌ها و عدم امکان استحصال دارو، با حداقل ارزش اقتصادی از کشور صادر شده‌است.

از آنجا که این میزان پلاسما به دلیل تولید غیراصولی بدون تعهد بازگشت دارو‌های مشتق از پلاسما صادر می‌شود، کشور با کمبود جدی این دارو‌های حیاتی مواجه و ناگزیر به واردات پرهزینه آنها شده‌ است.

دیوان محاسبات با صدور هشدار قانونی و تذکر صریح، توقف فوری صدور مجوز و منع استمرار این رویه را به سازمان انتقال خون و سازمان غذا و دارو ابلاغ کرده‌ است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی