تشکیل پرونده قضایی و بازداشت ۲ نفر در خصوص حادثه تیراندازی معدن طلای سقز
رئیس کل دادگستری استان کردستان از شناسایی ضاربین حادثه تیراندازی معدن طلای قلقله سقز خبر داد و اظهار داشت: بر اثر این حادثه، یک نفر از مجروحین فوت شده است.

به گزارش ایلنا، حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی رئیس کل دادگستری استان بیان داشت: عصر روز گذشته تعدادی از اهالی روستای پیرعمران به محل معدن طلا مراجعه نموده و با نیروهای حفاظتی درگیر می‌شوند که متعاقب تیراندازی عوامل حفاظت معدن، چهار نفر مصدوم شده و به بیمارستان منتقل می‌شوند که یک نفر از این افراد بر اثر شدت جراحات وارده فوت می‌شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسینی تصریح کرد: به محض وقوع این حادثه، پرونده قضایی در شعبه بازپرسی دادسرای سقز تشکیل و با دستور قضایی، ضاربین شناسایی و بازداشت شدند.

وی افزود: تحقیقات توسط بازپرس پرونده صورت گرفت و سلاح ضاربین کشف و در اختیار مرجع انتظامی قرار گرفت و تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد.

