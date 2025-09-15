دبیر ستاد حقوق بشر:
تحریمهای یکجانبه غیرقانونی و غیرانسانی هستند
دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان در نشست گفتوگوی تعاملی با گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آثار منفی اقدامهای یکجانبه قهرآمیز بر بهرهمندی از حقوق بشر بر غیرقانونی بودن تحریمها علیه ایران تاکید کرد.
به گزارش ایلنا، شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل از هشت سپتامبر (۱۷ شهریور) آغاز شده و تا هشت اکتبر (۱۶ مهر) ادامه خواهد داشت.
هیئت بلندپایه حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران نیز به سرپرستی ناصر سراج، معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر و همراهی نمایندگان سه قوه مقننه، قضاییه و مجریه به منظور شرکت در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در مقر شورای حقوق بشر در ژنو حضور پیدا کرده است.
در ادامه جلسات شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، ظهر امروز نشستی با حضور آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد آثار منفی اقدامهای یکجانبه قهرآمیز بر بهرهمندی از حقوق بشر برگزار شد.
سراج اظهار کرد: اقدامهای قهرآمیز یکجانبه ذاتا غیرانسانی بوده و به دلیل ماهیت خصمانه و اجبارآمیز خود فاقد مشروعیتاند؛ این اقدامها نهتنها براساس اصول حقوق بینالملل غیرقانونی هستند، بلکه در عمل زمینهساز جنگ و توسل به زور میشوند؛ تحریمها در صورت موفقیت، یک ملت را فلج کرده و سختترین فشارها را بر آن تحمیل میکنند و در صورت ناکامی، عاملان آن به تجاوز آشکار و مداخله نظامی متوسل میشوند.
وی افزود: تحریمها ابزار مجازات جمعیاند که بهصورت خاموش جان انسانها را میگیرند، جوامع را متلاشی میکنند و حقوق بنیادین نظیر حق سلامت، غذا و کرامت انسانی را نابود میسازند؛ این اقدامهای دسترسی ملتها به دارو، واکسن و تجهیزات حیاتی پزشکی را سلب کرده، نظامهای بهداشت عمومی را مختل و توسعه اقتصادی را متوقف میکنند؛ در حقیقت، آنچه یک مخاصمه مسلحانه در چند روز نابود میکند، تحریمها طی سالها با تخریب آهسته و بیامان به انجام میرسانند.
دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه انتقاد خود از نظم بینالمللی مبتنی بر قواعد، آن را نظمی گزینشی و منفعتطلبانه توصیف کرد که اصول جهانشمول منشور ملل متحد را به حاشیه رانده است.
وی تاکید کرد: اکنون زمان آن فرا رسیده که جامعه جهانی این تحریمها را رد کند و در برابر این اقدامهای غیرقانونی ایستادگی کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل نیز در این نشست گزارشی در رابطه با تاثیر اقدامهای قهری یکجانبه بر حقوق اقتصادی، کارگری و اجتماعی ارائه کرد.
در این گزارش، دوهان مروری بر تاثیر منفی اقدامهای قهری یکجانبه، ابزارهای اجرای آنها و رعایت بیش از حد آنها بر جنبههای مختلف حقوق اقتصادی، کارگری و اجتماعی ارائه داد.
وی به پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم چنین اقدامهای بر کشورهای تحت تحریم، کشورهای ثالث و کشورهای تحریمکننده پرداخت.
او همچنین تاکید کرد: تاثیر تحریمهای یکجانبه بر توانایی کشورهای تحت تحریم برای کاهش پیامدهای منفی آن و همچنین توانایی آنها در ارائه کمکهای بشردوستانه به نیازمندان را آشکار میکند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه به اثرات نامطلوب تحریمهای یکجانبه بر حقوق اقتصادی، کارگری و اجتماعی گروههای آسیبپذیر، ازجمله زنان، کودکان، افراد دارای معلولیت، سالمندان و پناهندگان پرداخت.