به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رئیس‌جمهور در جلسه پیگیری مصوبات سفر رئیس‌جمهور به استان خوزستان که بهمن ماه ۱۴۰۳ انجام شد، اظهارکرد: رئیس‌جمهور پزشکیان با مردم صادق است و بر اساس این صداقت با مردم رفتار می‌کند، در نتیجه ما نیز باید صادقانه کار کنیم.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین بر بازدید میدانی مدیران از دستگا‌ه‌ها‌ی زیرنظر خود تاکید کرد و گفت: مدیران با این قبیل اقدامات می‌توانند به آمار دقیقی دست پیدا کنند و از انجام کارها به صورت دقیق با خبر شوند.

قائم‌پناه همچنین اظهار کرد: به منظور اینکه بتوانیم پیگیری‌ها را درست و به صورت دقیق انجام بدهیم، باید اطلاعات دقیق و با دقت تنظیم شده به دست ما برسد.

وی در ادامه گفت: در مرحله اول باید بررسی شود که آیا دستگاه‌ها اعتبارات مشخص شده را پرداخت کردند یا خیر و سپس این موضوع پیگیری شود که پروژه‌ها و طرح‌ها تا چه اندازه پیشرفت کردند.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصریح کرد: باید در استان جلسات برگزار بشود و مصوبات خوانده و پیگیری شود که چه میزان از مصوبه پرداخت شده؛ پس از این موضوع مسئولان باید در جلسه پیگیری کنند که اگر هزینه‌ای تخصیص شده و پرداخت نشده علتش چیست.

قائم‌پناه تاکید کرد که نظارت و پیگیری مصوبات سفر از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی در ادامه گفت: از استاندار درخواست می‌کنم تا مشابه چنین جلساتی را تشکیل بدهد و این مسائل را پیگیری کنند تا اشراف کامل داشته باشند. باید مشخص بشود که کدام دستگاه‌ها وظایف خود را انجام دادند و کدام دستگاه‌ها در انجام وظایف محول شده کوتاهی کردند. استاندار نماینده دولت است و همه دستگاه‌های مکلف هستند تا پاسخگوی استاندار باشند. همه باید طبق برنامه‌ریزی پیش برویم.

وی تصریح کرد: باید کسانی که تعهدی را می‌دهند پای تعهد خود بمانند. بودجه سازمان مدیریت به خوبی تخصیص داده شده است جای قدردانی و تشکر دارد. از ۲۹ هزار میلیارد تومانی که در این سفر اختصاص داده شده است تقریبا ۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص داده شده است که تا حدودی قابل قبول است و امیدواریم از اینجا به بعد را هم بتوانیم به درستی پرداخت کنیم. تحقق این مصوبات برای سال‌های ۱۴۰۳، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ است و باید در طول سه سال باید این ۲۹ هزلر میلیارد تومان را اختصاص دهیم.

قائم‌پناه گفت: خوشبختانه در قسمت فرصت‌های شغلی خوب عمل شده. درخواست ‌میکنم که مسئولان خسته نشوند در رسیدن به اهداف تمام تلاششان را بکنند. استان خوزستان ظرفیت بالایی دارد و نباید

چهره محرومی داشته باشد.

در این جلسه همچنین نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف‌گزارشی از انجام وظایف خود در پی این سفر ارائه دادند.

همچنین سیدمحمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان نیز گزارشی از وضعیت مصوبات سفر رئیس‌جمهور پزشکیان به استان خوزستان ارائه کرد.