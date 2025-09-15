دیدار سران ایران و پاکستان؛
تاکید پزشکیان بر ضرورت تلاش ایران و پاکستان برای تسریع و تسهیل اجرای توافقات فیمابین
رئیس جمهور گفت: ایران و پاکستان ظرفیتهای متعدد و متنوعی در زمینههای مختلف به خصوص برای همکاریهای مرزی دارند که بالفعل شدن آنها باعث تامین منافع دو ملت و ملتهای منطقه خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان عصر دوشنبه (۲۴ شهریورماه) در ادامه دیدارهای خود در حاشیه نشست اضطراری سران کشورهای اسلامی و اتحادیه عرب در دوحه قطر، در دیدار آقای «شهباز شریف» نخست وزیر پاکستان با ابراز خرسندی از دیدار با وی بر ضرورت تلاش متقابل برای تسریع و تسهیل پیشبرد و اجرای توافقات فیمابین تاکید کرد.
پزشکیان در این دیدار همچنین با بیان اینکه پاکستان همواره در زمینه کمک به برادران مسلمان خود پیشگام بوده است، تصریح کرد: راه مقابله با جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی صرفا اتحاد کشورهای اسلامی، اتخاذ موضع واحد و اقدام عملی در این زمینه است.
نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از فرصت دیدار با پزشکیان گفت: شخصا پیگیر اجرای همه توافقات میان دو کشور هستم و اعضای مربوطه در دولت را مامور تسهیل و تسریع پیشبرد همکاریهای فیمابین کردهام.
شهباز شریف نیز با اشاره به تداوم و تشدید جنایات رژیم صهیونیستی خاطرنشان کرد: کشورهای اسلامی باید موضعی منسجم و واحد در برابر جنایات اسرائیل اتخاذ کنند و در عرصه عمل نیز یکپارچه و متحد برای جلوگیری از تکرار و تداوم تجاوزات این رژیم اقدام کنند.