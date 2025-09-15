جهان برای حمایت از عدالت، پاسخگویی و کرامت هر انسانی وظیفه دارد

به گزارش ایلنا، علی بحرینی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد سازمان ملل در نشست بررسی «آثار حقوق بشری ۱۲ روز حمله به ایران از سوی رژیم اسرائیل و آمریکا» در مقر شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت: در ساعات اولیه ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵، رژیم آپارتاید اسرائیل حمله نظامی بی‌دلیل و غیرقانونی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرد.

وی در ادامه اظهار کرد: این تجاوز، که با حمله‌های بیشتر در ۲۲ ژوئن توسط آمریکا دنبال شد، عامدانه محله‌های غیرنظامی، زیرساخت‌های حیاتی و سایت‌های علمی را هدف قرار داد.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ژنو، همچنین گفت: مناطق مسکونی در تهران، کرج و دیگر شهرها مورد حمله قرار گرفتند، به تاسیسات هسته‌ای تحت نظارت کامل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی حمله شد و حتی زندان‌ها و مراکز رسانه‌ای نیز در امان نماندند؛ کارکنان بشردوستانه، کادر پزشکی و تیم‌های امدادی که برای کمک به قربانیان شتافتند نیز عامدانه مورد حمله قرار گرفتند و رنج غیرنظامیان را تشدید کردند و حق دریافت کمک‌های نجات‌بخش را از آن‌ها سلب کردند؛ میزان ویرانی و تلفات غیرنظامیان بی‌سابقه بود.

بحرینی با بیان اینکه این اقدام‌ها نقض آشکار منشور سازمان ملل، قوانین بین‌المللی بشردوستانه و اساسی‌ترین اصول حقوق بشر است، اظهار کرد: با وجود این جنایت‌ها، مردم ایران متحد و مقاوم ایستادند؛ بحث امروز نه تنها درباره رنجی است که بر ایران وارد شده، بلکه درباره وظیفه جهانی برای حمایت از عدالت، پاسخگویی و کرامت هر انسانی است.

وی گفت: در پایان این رویداد جانبی، مایلیم بر نیاز فوری به رعایت قوانین بین‌المللی و حقوق بشر در مواجهه با تجاوز غیرقانونی تاکید کنیم.

انتهای پیام/