حضور دبیر ستاد حقوق بشر در شصتمین نشست شورای حقوق بشر

به گزارش ایلنا، هیئت بلندپایه حقوق بشری ایران به سرپرستی ناصر سراج، معاون امور بین‌الملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر، دوشنبه، ۲۴ شهریور ۱۴۰۴ در شصتمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل شرکت می‌کند.

محمد سرگزی، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و فروزنده ودیعتی، مدیرکل زنان و حقوق بشر وزارت امور خارجه به‌عنوان اعضای هیئت ایرانی در این سفر، دبیر ستاد حقوق بشر را همراهی می‌کنند.

دبیر ستاد حقوق بشر همچنین در رویداد جانبی گفت‌وگوی تعاملی با آلنا دوهان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در موضوع تاثیر اقدام‌های قهری یک‌جانبه بر بهره مندی از حقوق بشر شرکت می‌کند.

موضوع این گفت‌وگوی تعاملی «آثار حقوق بشری ۱۲ روزه حمله به ایران ازسوی آمریکا و رژیم صهیونیستی» است.

شرکت و سخنرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل، گفت‌و‌گو با مقام‌های کشور‌های شرکت‌کننده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، ملاقات با مسئولان عالی سازمان ملل از جمله برنامه‌های دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در ژنو است.

