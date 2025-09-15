هشدار علی مطهری به کمیسیون فرهنگی درباره لاتین شدن پلاک خودرو
نایب رئیس مجلس دهم به کمیسیون فرهنگی درباره لاتین شدن پلاک خودرو هشدار داد.
به گزارش ایلنا، علی مطهری در واکنش به پیشنهاد پلیس راهور در خصوص تبدیل شماره پلاک خودروها از فارسی به زبان لاتین، در شبکه ایکس نوشت:
«رئیس پلیس راهور پیشنهاد داده است که برای جلوگیری از تخلف دست بردن در پلاک خودروها، شمارهها از فارسی به لاتین تبدیل شود. اصل ۱۵ قانون اساسی خط رسمی کشور را فارسی میداند و نیروی انتظامی خود یکی از متولیان قانون منع استفاده از کلمات لاتین است. کمیسیون فرهنگی مجلس هشیار باشد.»