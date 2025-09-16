فاطمی در گفتوگو با ایلنا:
لایحه دولت برای موتورسواری بانوان تنظیم شده است/ باید با مراجع صحبت کرد
یک عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه در خصوص دریافت گواهینامه موتور برای موتور باید با مراجع صحبت و مسئله تبیین شود، گفت: برای اینکه خانمها گواهینامه موتورسواری بگیرند، مشکلی نداریم منتها تاکنون این مسئله از لحاظ عرفی قابل قبول نبود و زیر بارش نمیرفتند ولی ظاهرا دولت یک لایحهای را تنظیم کرده تا به مجلس بفرستد.
احمد فاطمی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره این که بحث موتورسواری بانوان در جامعه مطرح است و گفته میشود ساماندهی این مطالبه زنان نیازمند ارائه سازو کار است، مجلس چه اقدامی در این خصوص میتواند انجام دهد، گفت: در حال حاضر و در شرایط فعلی ما برای اینکه خانمها گواهینامه موتورسواری بگیرند، مشکلی نداریم منتها تاکنون این مسئله از لحاظ عرفی قابل قبول نبود و زیر بارش نمیرفتند ولی ظاهرا دولت یک لایحهای را تنظیم کرده تا به مجلس بفرستد.
بالاخره خانمها سوار موتور میشوند پس بهتر است مسئله را ساماندهی کنیم
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: بعضیها میگویند قوانین فعلی کافی است و باید قوانین را اجرا کنیم، چراکه تفکیک جنسیتی در قوانین و مقررات در بحث صدور گواهینامه برای موتورسواری وجود ندارد و گرفتن گواهینامه موتور شامل خانمها و آقایان میشود اما معمولا پلیس راهنمایی و رانندگی این را اجرا نمیکند.
وی خاطرنشان کرد: حرف اصلی من این است که بالاخره خانمها در عمل سوار موتور میشوند پس بهتر است این مسئله را ساماندهی و برایشان گواهینامه صادر کنیم و مهارتها را بسنجیم و ارزیابی کنیم.
مراجع قبلا هم با دوچرخهسواری بانوان مخالفت میکردند اما امروز جا افتاده است
باید مسئله را برای مراجع تبیین کنند
فاطمی در پاسخ به اینکه در مسئله موتورسواری بانوان بحث نگاه مراجع به این قضیه مطرح شده که شاید مخالفتی با این موضوع داشته باشند، بیان کرد: موتورسواری بانوان هم مثل دوچرخهسواری است، مشاهده کردید که دوچرخهسواری بانوان که قبلا با آن مخالفت میکردند امروز جا افتاده است.
وی با بیان اینکه به نظرم این موضوع (گرفتن گواهینامه موتور توسط بانوان) با گفتوگو حل میشود، عنوان کرد: باید در این خصوص با مراجع صحبت و گفتوگو شود و مسئله را تبیین کنند، فکر میکنم میشود در چارچوب موازین شرعی موضوع را تبیین کرد و گواهینامه به بانوان داد.
موتورسواری بانوان یک مطالبه باتوجه به اقتضائات جدید است
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به اینکه جامعه حریم، عرف و سنتهایی را تعریف میکند، اظهار داشت: اما چقدر آن عرفها و سنتها که بر جامعه حاکم است رعایت میشود؟ بالاخره یکسری قواعد و موازین شرعی است که باید مدنظر قرار گیرد تا به یک تصمیم اجرایی برسیم.
وی درباره این که مطرح میشود امروز موتورسوارری بانوان مطالبه اجتماعی و خواست مدنی محسوب میشود، بیان کرد: موتورسواری بانوان به نظر من یک مطالبه باتوجه به شرایط و اقتضائات جدید است.
اشتیاقی که در آقایان برای استفاده از موتورسیکلت است در بین خانمها نیست
فاطمی یادآور شد: به طور کلی واقعا بانوان تمایلی به استفاده از موتور ندارند، آن اشتیاقی که در آقایان و جوانان برای استفاده از موتورسیکلت است در بین خانمها نیست اما همین مقدار هم باید مورد توجه قرار گیرد و برایش برنامه و قانون داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: هر نوع مطالبهای را نمیگویم مشروع است اما بدون تردید مطالباتی از این دست (درخواست گواهینامه موتور از سوی بانوان) اگر ساماندهی نشود و برایش قانون نداشته باشیم، شرایط ناهنجارتری را دامن میزند. زیرا خانمها میروند به سمت اینکه بدون گواهینامه سوار موتور شوند که خود این معضلات اجتماعی و فرهنگی و خانوادگی دارد و باعث آسیبهای روانی و اجتماعی میشود بنابراین همه اینها را باید در یک مجموعه در نظر بگیریم.