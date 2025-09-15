خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در دیدار معاون وزیر دادگستری با سفیر ارمنستان در تهران مطرح شد؛

بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های حقوقی تهران و ایروان

بررسی راه‌های توسعه همکاری‌های حقوقی تهران و ایروان
کد خبر : 1686210
لینک کوتاه کپی شد.

معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با گریگور هاکوبیان سفیر جمهوری ارمنستان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی وزارت دادگستری، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با گریگور هاکوبیان سفیر جمهوری ارمنستان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

جلالیان در دیدار با سفیر ارمنستان در تهران، ضمن تاکید بر لزوم توسعه مناسبات دو کشور با تاکید بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی، یکی از مهمترین محورهای گسترش روابط دو کشور را امور حقوقی برشمرد که باید در چارچوب معاهدات امضا شده پیگیری شود.

گریگور هاکوبیان سفیر ارمنستان در تهران نیز اظهار داشت: توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در تمام ابعاد آن، در دستور کار دولت ارمنستان قرار دارد و گسترش روابط حقوقی و قضایی با جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست.

در این دیدار راه‌های توسعه همکاری‌های حقوقی قضایی میان تهران و ایروان از جمله انتقال محکومان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در حال حاضر سه موافقت‌نامه حقوقی در زمینه‌ استرداد مجرمین، انتقال محکومین و معاضدت‌های حقوقی و کیفری بین ایران و ارمنستان به امضا رسیده که اجرای آنها نیازمند رایزنی‌های هرچه بیشتر میان مقامات قضایی دو کشور است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی