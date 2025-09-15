به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با گریگور هاکوبیان سفیر جمهوری ارمنستان در تهران دیدار و گفتگو کرد.

جلالیان در دیدار با سفیر ارمنستان در تهران، ضمن تاکید بر لزوم توسعه مناسبات دو کشور با تاکید بر اشتراکات تاریخی و فرهنگی، یکی از مهمترین محورهای گسترش روابط دو کشور را امور حقوقی برشمرد که باید در چارچوب معاهدات امضا شده پیگیری شود.

گریگور هاکوبیان سفیر ارمنستان در تهران نیز اظهار داشت: توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در تمام ابعاد آن، در دستور کار دولت ارمنستان قرار دارد و گسترش روابط حقوقی و قضایی با جمهوری اسلامی ایران نیز از این امر مستثنی نیست.

در این دیدار راه‌های توسعه همکاری‌های حقوقی قضایی میان تهران و ایروان از جمله انتقال محکومان به بحث و تبادل نظر گذاشته شد. در حال حاضر سه موافقت‌نامه حقوقی در زمینه‌ استرداد مجرمین، انتقال محکومین و معاضدت‌های حقوقی و کیفری بین ایران و ارمنستان به امضا رسیده که اجرای آنها نیازمند رایزنی‌های هرچه بیشتر میان مقامات قضایی دو کشور است.

انتهای پیام/