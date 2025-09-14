معاون قضایی قوه قضاییه:
پیشبینی میشود دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته جاری به طور کامل اجرا شود
معاون قضایی قوه قضاییه با اشاره به اینکه پیشبینی میشود دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته جاری به طور کامل اجرا خواهد شد، گفت: با اجرای این دستورالعمل آمار نهایی مشمولان عفو یا تخفیف مجازات مشخص میشود.
به گزارش ایلنا، در راستای پیشنهاد رئیس قوه قضاییه لیست عفو معیاری به مناسبت ولادت پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) خدمت رهبر انقلاب اسلامی اعلام شد و با موافقت ایشان جمع کثیری از محکومان دادگاههای عمومی و انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی و تعدادی از محکومان امنیتی که در دورههای قبل معمولا مشمول عفو قرار نمیگرفتند، با دو شرط، مشمول عفو میشوند.
به منظور هماهنگی برای اجرای عفو معیاری در سراسر کشور و پاسخ به سوالات مسئولان قضایی استانها، حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه امروز یکشنبه ۲۳ شهریورماه ۱۴۰۴ به همراه احسانی مدیرکل عفو و بخشودگی قوه قضاییه، اسدی مدیر کل حوزه معاونت، بیرانوند مدیرکل اجرای احکام تعزیرات حکومتی، ولدخانی معاون مدیر کل عفو و بخشودگی با روسای کل و دادستانهای سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانس جلسهای برگزار کرد.
حجتالاسلام والمسلمین علی مظفری معاون قضایی قوه قضاییه در این جلسه اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل عفو معیاری سال ۱۴۰۴ که پس از موافقت مقام معظم رهبری در استانها توسط روسای کل و دادستانها در حال عملیاتی شدن است امروز جلسهای با روسای کل دادگستری، دادستان ها، مدیران کل سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان زندانها و دادستانهای نظامی و قضات اجرای احکام در سراسر کشور به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
وی افزود: به دلیل فرصت کم، ابهاماتی در دستورالعمل وجود دارد که قرار است برطرف شود. تعدادی از روسای کل دادگستری استانها ابهامات دستورالعمل عفو معیاری را به صورت مکتوب به معاونت قضایی ارسال کردند و برخی نیز در این جلسه به بیان این ابهامات پرداختند که به بخشی از این ابهامات پاسخهایی داده شد و بیش از ۵۰ درصد ابهامات در این ارتباط مجازی رفع شد.
حجتالاسلام والمسلمین مظفری بیان کرد: برای ایجاد وحدت رویه در سراسر کشور مقرر شد بخش دیگری از ابهامات دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ فردا در کمیسیون رفع ابهامات مطرح شود و در نهایت پاسخ موارد ابهام به استانها اطلاعرسانی خواهد شد. بنا به دستور رئیس قوه قضاییه مرجع پاسخدهی به این ابهامات فقط معاونت قضایی قوه قضاییه است.
وی ضمن تقدیر و تشکر از استانهایی که بلافاصله اقدام به تشکیل کارگروه اجرای دستورالعمل عفو معیاری کردند، افزود: در سراسر استانهای کشور کارگروه ویژه برای اجرای دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تعیین شده و عملیات اجرایی به منظور شناسایی افراد واجد شرایط صورت گرفته است.
معاون قضایی قوه قضاییه ضمن تاکید بر سرعت و دقت بر اجرای دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴، گفت: روند اجرای دستورالعمل در استانها بسیار خوب و با سرعت بالا در حال پیش روی است. مسئولان قضایی بسیاری از استانها بلافاصله یک روز پس از ابلاغ دستورالعمل عفو معیاری کارگروه را تشکیل دادند و عملیات اجرایی را آغاز کردند.
وی افزود: پیشبینی میشود دستورالعمل عفو معیاری ۱۴۰۴ تا پایان هفته جاری به طور کامل اجرا خواهد شد و آمار نهایی مشمولان عفو یا تخفیف مجازات مشخص میشود. مشمولان این عفو معیاری نسبت به عفو موردی که در مناسبتهای قبلی اعلام میشود بسیار بیشتر است.
در ادامه این جلسه تعداد بسیاری از استانها اعم از خوزستان، همدان، خراسان رضوی، یزد، قم، کرمان به صورت وبیناری ابهامات و سوالاتی درخصوص بند الف و ب دستورالعمل عفو معیاری سال ۱۴۰۴ مطرح کردند تا رفع ابهام صورت گیرد و معاون قضایی قوه قضاییه نیز ضمن پاسخ به بسیاری از این ابهامات بیان کرد که فردا در کمیسیون رفع ابهامات این موارد را مطرح خواهیم کرد و نظر نهایی اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون قضایی قوه قضاییه در پایان این جلسه خواستار این شد که همکاران قضایی سراسر کشور عملکرد خود اعم از تشکیل کارگروه، شناسایی افراد مشمول عفو و تخفیف، آزادی محکومان و… را به معاونت قضایی اعلام کنند تا فردا گزارش اولیهای به رئیس قوه قضاییه ارائه شود.