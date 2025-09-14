خبرگزاری کار ایران
کیفرخواست پرونده قتل محیط‌بان پارک ملی گلستان صادر شد

دادستان عمومی و انقلاب کلاله از صدور کیفرخواست برای پرونده قتل محیط بان پارک ملی گلستان خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید جواد میردوستی گفت: محیط‌بانان پارک ملی گلستان اردیبشهت امسال حین گشت‌زنی در منطقه با گروهی از شکارچیان غیرمجاز مواجه شدند که در پی تیراندازی از سوی شکارچیان، محیط‌بان کاظم (یاسر) مصدق هدف گلوله قرار گرفت و به شهادت رسید.

سیدجواد میردوستی افزود: متهم بلافاصله شناسایی و دستگیر شد و پس از بررسی ویژه پرونده در دادسرای شهرستان کلاله، کیفرخواست متهم، صادر و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک مستقر در گنبد کاووس، ارسال شد.

