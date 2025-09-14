رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در حاشیه بازدید از بندر امام خمینی (ره):
هیچ عذر و بهانهای در تأمین نهادههای دامی پذیرفته نیست
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید بر وجود مشکلات در بخش حملونقل نهادههای دامی و ناهماهنگی میان دستگاههای متولی گفت: دولت باید با تدابیر فوری نهادهها را به موقع و بدون دغدغه در اختیار بهرهبرداران قرار دهد، چرا که هیچ عذر و بهانهای در این زمینه پذیرفته نیست.
به گزارش ایلنا، محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در حاشیه بازدید از بندر امام خمینی (ره) با اشاره به بررسی روند واردات و ترخیص نهادههای دامی گفت: پیرو گلایههای مرغداران و دامداران دربارهعدم ارسال به موقع نهادهها، به همراه جمعی از نمایندگان و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای استانی از بندر امام بازدید کردیم.
وی افزود: ارزیابیها نشان میدهد روند واردات نهادههای کشاورزی بهویژه نهادههای دامی همانند گذشته در حال انجام است و در بخش تخلیه و ترخیص نیز مشکل جدی وجود ندارد، اما مسئله اصلی در حوزه حملونقل است که موجب شده نهادهها به موقع به دست مصرفکنندگان نرسد.
عسکری ادامه داد: متأسفانه دستگاهها مسئولیت را به گردن یکدیگر میاندازند؛ وزارت جهاد کشاورزی بانک مرکزی را مقصر میداند، بانک مرکزی سازمان برنامه و بودجه را، و این چرخه موجب بروز دغدغه برای تولیدکنندگان شده است. دولت باید در این زمینه تدابیر جدی اتخاذ کند تا نهادهها بهموقع و با قیمت مناسب در اختیار بهرهبرداران قرار گیرد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تأکید بر لزوم حمایت از تولیدکنندگان داخلی گفت: کشور در شرایطی خاص قرار دارد؛ در چنین شرایطی لازم است نهادههای دامی بدون وقفه در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد تا در تولید پروتئین سفید و قرمز مشکلی ایجاد نشود.
وی خاطرنشان کرد: پس از جمعبندی در بندر، جلسهای در سطح استان با حضور استاندار برگزار خواهد شد و نهایتاً طی چند روز آینده گزارش کاملی از روند کار در کمیسیون ارائه میکنیم. دستگاههای متولی موظف به رفع ایرادات هستند و هیچ عذر و بهانهای پذیرفته نیست.
عسکری تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که بهرهبرداران با خیال راحت اقدام به جوجهریزی یا پرواربندی کنند و انبارهایشان از نهادههای دامی پر باشد تا در روند تولید وقفهای ایجاد نشود. در غیر این صورت هرگونه کوتاهی، سهلانگاری و بیتوجهی از سوی دستگاهها مصداق ترک فعل است و به دستگاههای نظارتی معرفی خواهد شد.