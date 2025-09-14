مالکی در گفتوگو با ایلنا:
شعام، شب گذشته توافقنامه قاهره را تصویب کرد
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آقای عراقچی تأیید کردهاند هرآنچه در خصوص توافق قاهره انجام شده، با نظر شورای عالی امنیت ملی (شعام) بوده است و بر اساس اطلاعاتی که من دارم، شورای عالی امنیت ملی این توافقنامه را تأیید و تصویب کرده است، بنابراین کار طبق نظر شعام پیش رفته است.
فدا حسین مالکی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره جلسه فوقالعاده کمیسیون امنیت ملی با وزیر امورخارجه درخصوص توافق جدید ایران با آژانس گفت: بعداز توافقی که آقای عراقچی در قاهره با آقای گروسی انجام داد، ما شاهد واکنشهای چه مثبت و منفی و چه موافق و مخالف در کشور بودیم.از سوی دیگر چون ابعاد توافق نامه منتشر نشده بود بر آن شدیم که جلسهای در مجلس با حضور ایشان برگزار کنیم.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطرنشان کرد: در این جلسه علاوه بر حضور اکثریت اعضایکمیسیون امنیت ملی تعداد زیادی از نمایندگان هم باوجود این که مجلس تعطیل است حضور داشتند. جلسه سه ساعت طول کشید، مباحث زیادی مطرح شد نمایندگان سوالاتی را مطرح کردند. ابهامات و دغدغههای که در جامعه مورد پرسش است، بیان شد و آقای عراقچی هم پاسخ دادند.
وی تاکید کرد: آنچه مسلم است یک بیاعتمادی به آقای گروسی و بدعهدیهایی که تا به حال داشته از سوی ما نسبت به ایشان وجود دارد؛ زیرا ایشان هر بار که آمده، یک مشکل برای جمهوری اسلامی به وجود آورده و این موضوع کماکان در ذهن دوستان ما باقی مانده است.
مالکی گفت: آقای عراقچی اعلام کردند به آقای گروسی گفته شده در صورتی که بخواهند مکانیسم ماشه را فعال کنند و تعرضی به کشورمان شود؛ اجرایی کردن توافقنامه قاهره معنایی ندارد و ایران از آن خارج میشود و به هیچ عنوان آن را نمیپذیرد.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: از فحوای کلام این طور برمیآید آقای گروسی به لحاظ این که میخواهد دبیر کل سازمان انرژی اتمی شود، دست به هر کاری میزند؛ اما به لحاظ عدم داشتن اعتماد در جمهوری اسلامی ایران کماکان آن ذهنیت عدم اعتماد به وی وجود دارد تا ببینیم در آینده که بحث مکانیزم ماشه است، چه اتفاقی خواهد افتاد.
وی درباره این که برخی از نمایندگان وزیر امور خارجه را متهم کردند که توافق قاهره بدون نظر شورای عالی امنیت ملی صورت گرفته است، پاسخ وی در این خصوص چه بود،گفت: در مورد این موضوع بحث شد، آقای عراقچی گفتند هر چیزی انجام شده با نظر شعام بوده است. دیشب هم این طور که من خبر دارم شعام این توافقنامه را تائید و مصوب کرده است.
مالکی درباره این که آیا قرار بوده علی لاریجانی در جلسه روز گذشته مجلس حضور پیدا کند؟ گفت: قرار نبود که آقای لاریجانی بیاید. ولی از قبل چنین موضوعی را مطرح کردیم و خود من هم پیگیر این موضوع هستم که یک جلسه با ایشان داشته باشیم و این عنقریب انجام خواهد شد.