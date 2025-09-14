حاکم ممکان نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، درباره آخرین وضعیت دریاچه ارومیه گفت: واقعیت این است که اگر بخواهیم شرایط را بررسی کنیم، وضعیت دریاچه ارومیه فوق‌العاده بحرانی است. می‌توانم بگویم که در حال حاضر هیچ پهنه آبی روی دریاچه وجود ندارد.

وی ادامه داد: می‌توان گفت نود و نه درصد آن خشک شده و تنها قسمتی که اطراف پل میانگذر است، باقی مانده است. واقعیت این است که ما نمایندگان استان و حتی بسیاری از نمایندگان در سطح ملی به طور قاطع بر این باور هستیم که باید دولت وارد فاز اجرایی و عملیاتی احیای دریاچه ارومیه شود.

نماینده ارومیه در مجلس شورای اسلامی گفت: علیرغم اینکه در ادوار گذشته هزینه‌های سنگینی برای مطالعه و احیای دریاچه ارومیه صرف شده، اما هیچ‌یک از این اقدامات نتیجه نداده است. ستاد احیای دریاچه ارومیه در دوره‌های گذشته هم جلسات متعددی برگزار کرده و این دوره هم دولت چهاردهم جلسات مستمری داشته است، اما نتیجه‌ای که باعث بهبود شرایط دریاچه شود را مشاهده نکرده‌ایم.

ممکان گفت: یکی از خواسته‌های ما از رئیس‌جمهور و دولت چهاردهم این است که در اسرع وقت نسبت به احیای دریاچه اقدامات عملی و اجرایی انجام دهند، زیرا این موضوع متاسفانه باعث نارضایتی اجتماعی و حتی امنیتی در سطح منطقه و ملی خواهد شد. از سوی دیگر، خسارات زیست‌محیطی که دریاچه می‌تواند به استان‌های اطراف خود وارد کند، مطمئناً در آینده جبران‌ناپذیر خواهد بود و باید تصمیم عاجلی در سطح ملی برای احیای دریاچه اتخاذ شود.

وی درباره تاثیرات منفی خشک شدن دریاچه ارومیه گفت: خشک شدن دریاچه ارومیه می‌تواند عواقب زیست‌محیطی و اجتماعی، عواقب امنیتی، و عواقب زیادی در حوزه سلامت عمومی به همراه داشته باشد. این وضعیت می‌تواند باعث افزایش فشار خون، ایجاد سرطان پوست و از بین رفتن اراضی کشاورزی به دلیل گرد و غبار نمکی حاصل از خشکی دریاچه شود که کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند تا حوالی زنجان و قزوین این گرد و غبار تأثیرگذار خواهد بود.

این نماینده مجلس درباره تخصیص حقابه برای دریاچه ارومیه گفت: برخی اقدامات سخت‌افزاری مانند انتقال آب کانی سیب از پیرانشهر به دریاچه انجام شده و ما خواستار انتقال آب از منابع دیگر هستیم. همچنین، درخواست می‌کنیم که نوع کشت اصلاح شود و وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه وارد عمل شود. چاه‌های غیرمجاز باید مورد برخورد قرار گیرند و وزارت نیرو باید در این زمینه اقدام کند. همچنین، نحوه آبیاری و روش‌های آبیاری هم باید اصلاح شوند.

ممکان تاکید کرد: عوامل زیادی وجود دارد که می‌تواند دست برای احیای دریاچه ارومیه به دست هم دهد اما متاسفانه هیچ‌یک از این اقدامات تاکنون به درستی انجام نشده است. یکی از انتقادات ما از دولت این است که بیشتر در حالت گفتاردرمانی و مطالعات باقی مانده و فاز عملیاتی را انجام نداده است. برخی اوقات دولت معتقد است برخی از اقدامات به طور مثال مانند اصلاح نوع کشت یا روش آبیاری هزینه‌بر خواهد بود اما ما این را نمی‌پذیریم چراکه این یک موضوع ملی و بین‌المللی و منطقه‌ای است و نیاز است که از اعتبارات ملی برای جلوگیری از این مسائل استفاده کنیم.

