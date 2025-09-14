بیانیه ضدایرانی گروه ۷ تلاشی برای انحراف افکار عمومی از جنایت قرن است

به گزارش ایلنا، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه‌ای اعلام کرد که «ادعاهای مندرج در بیانیه مشترک اعضای گروه هفت و شرکای آن راجع به جمهوری اسلامی ایران را بی‌اساس، غیرمسئولانه و فرافکنی محض دانسته و آن را محکوم می‌کند».

در این بیانیه آمده است: طرح اتهام‌های واهی علیه متولیان حفاظت از امنیت ملی ایران تحریف آشکار واقعیت‌ها و فرافکنی مزورانه بانیان چنین بیانیه‌هایی است که با رفتارهای غیرقانونی و بی‌ثبات‌کننده خود در مناطق مختلف جهان خصوصا در منطقه غرب آسیا، موجب ترویج قانون‌شکنی و تشدید ناامنی شده‌اند. بدون تردید آمریکا و دیگر اعضای گروه ۷ باید پاسخگوی عملکردهای ناشایست خود در به مخاطره انداختن ثبات و امنیت منطقه و جهان به‌ویژه به‌دلیل همدستی و شراکت در نقض‌های فاحش حقوق بین‌الملل شامل حقوق بشردوستانه و حقوق بشر توسط رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و همچنین به‌خاطر حمایت از تروریست‌های سابقه‌دار باشند.

وزارت خارجه ایران تصریح کرده است: در وضعیتی که رژیم صهیونیستی با برخورداری از حمایت همه‌جانبه آمریکا، انگلیس، آلمان، فرانسه و دیگر کشورهای بانی این بیانیه ضد ایرانی، مشغول کشتار و نسل‌کشی در فلسطین اشغالی و جنگ‌افروزی مستمر علیه کشورهای منطقه است، صدور بیانیه‌های ضد ایرانی هدفی جز انحراف اذهان عمومی از جنایت قرن و همدستی بانیان این بیانیه در نسل‌کشی ندارد. بانیان چنین بیانیه‌های غیرمسئولانه‌ای به جای اصرار بر فرافکنی ناشی از ذهنیت‌های کهنه خودبرترپندارانه و استعماری، باید سیاست‌های اشتباه و مجرمانه خود را در قبال ایران و منطقه تصحیح کنند.

