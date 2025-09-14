میرابیان در گفتوگو با ایلنا:
اسرائیل باید بفهمد جهان اسلام جدی است/ ستاد عملیات لجستیک در منطقه تشکیل شود
سفیر سابق ایران در کویت گفت: اتفاقاتی که افتاده، گرچه ناگوار است، اما پیامدهای سیاسی، اخلاقی، معنوی، تبلیغاتی و انسانیاش بسیار بالاست. گرچه راه طولانی در پیش داریم تا آن افق همپیمانیهای امنیتی و نظامی و خیلی راه مانده است، اما حداقل اگر این گام اول برای همدلی بین کشورهای اسلامی و عربی باشد، میتوان قدمهای خوبی برداشت و اسرائیلیها میفهمند که جهان اسلام و جهان عرب جدی است. اگر بدانند جدی است، مطمئن باشید که اینها مجبور به تغییر رویه خواهند شد.
رضا میرابیان سفیر سابق ایران در کویت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با ارزیابی خود از شرایط منطقه پس از حمله اسرائیل به نشست سران حماس در قطر و اجلاس سازمان همکاریها اسلامی گفت: در آنچه که اتفاق افتاده، نوعی همدلی و همدردی در جهان اسلام و جهان عرب احساس میشود. در منطقه ما شاهد بیانیهها، محکومیتها و درخواستها و همچنین بیانیه شورای امنیت بودیم.
اکنون امضاکنندگان پیمان ابراهیم از اسرائیل تبری می جویند
وی ادامه داد: به نظر میرسد رژیم صهیونیستی در اوج انزوای خود در منطقه قرار دارد و به گونهای است که دیگران که تا دیروز توافق ابراهیم را امضا کرده بودند، اکنون از اسرائیل تبری میجویند و تهدید میکنند که اگر این روند را ادامه دهد و بخواهد کرانه باختری را به سرزمینهای اشغالی ضمیمه کند از صلح ابراهیم خارج میشوند،
یک پتانسیل قوی سیاسی در منطقه ایجاد شده است
این کارشناس حوزه غرب آسیا با اشاره به تحرکاتی که در منطقه رخ داده است، اظهار کرد: مواضع امیر امارات نسبت به رژیم صهیونیستی بیسابقه بود و سفر او به ریاض در همین راستا انجام شده است. میخواهم بگویم که مجموعاً یک نوع پتانسیل قوی سیاسی و همدلی در کل منطقه ایجاد شده است که انشالله اگر این روند ادامه داشته باشد، میتوانیم حداقل از جهت سیاسی و تبلیغاتی تأثیر و نقش خوبی داشته باشیم.
کشورهای منطقه تازه به حرف ایران رسیدند و خطر را بیخ گوششان میبینند
میرابیان با بیان اینکه جمهوری اسلامی پیشتاز مقابله با اسرائیل بوده است، عنوان کرد: سایر کشورهای منطقه تازه به حرف ایران رسیدند و خطر را بیخ گوششان میبینند. لذا اکنون برایشان محسوس است که تهدید و تجاوز اسرائیل چه معنایی دارد. قطر که همپیمان آمریکا بود و حتی در مذاکرات حماس با اسرائیل همراهی کرد، هیئتهای اسرائیلی بارها و بارها به این کشور سفر کردند، با کمال وقاحت و با چراغ سبز آمریکا، بمباران شد. اصلا ممکن است فردا همین اتفاق برای عربستان، اردن و ترکیه بیفتد؟
وی اضافه کرد: اکنون مرزها شکسته شده است، این نکتهای بود که ایران سالها است به کشورهای منطقه میگوید که نمیشود به این رژیم اعتماد کرد. این اسرائیل مرز و سدی برای جاهطلبیها و زمینخواری خود نمیشناسد.
کشورهای منطقه حداقل روابطشان را با اسرائیل کاهش دهند
این دیپلمات با تجربه کشور ما در رابطه با سفر رییسجمهور به قطر و حضور ایران در نشست سازمان همکاری کشورهای اسلامی تصریح کرد: ایران پتانسیل ویژهای در منطقه دارد و در مقطعی که این همدلی در منطقه به وجود آمده است، میشود مجموعهای برای همفکری و افزایش فشارها بر اسرائیل آغاز به کار کند. حداقل این است که کشورهای اسلامی متعهد شوند که مواد غذایی و کالا به اسرائیل نفرستند و ارتباط بازرگانی، ارتباط بنادر و ارتباط هوایی با اسرائیل نداشته باشند و پروازها را ممنوع کنن؛ این حداقل کاری است که میتوانند انجام دهند.
میرابیان عنوان کرد: کشورهای منطقه در برابر اسرائیل حداقل کاری را که میتوانند انجام دهند، نمیتوانند مشارکت نظامی و امنیتی داشته باشند، مشارکت عملی کنند. یعنی فضای تجارت کالاها و نفت بسته شود، تحریم کامل انجام شود. این شامل ترکیه، اردن و عمان میشود و شامل مصر نیز میشود. حداقل این کار را که میتوانند انجام دهند.
یک ستاد عملیات لجستیک در منطقه تشکیل شود
سفیر سابق ایران در کویت درباره توییت اخیر علی لاریجانی مبنی بر پیشنهاد تشکیل ستاد عملیات مشترک گفت: ستاد عملیات یک موضوع کلی است. ممکن است این ستاد عملیات نظامی نباشد و در حوزه لجستیکی تشکیل شود. قدم اول همین است که کالا و نفت به اسرائیل ندهند و یا مثلا آسمانها بسته شود. اگر آقایان نمیتوانند در ستاد عملیاتی و نظامی مشارکت کنند، حداقل میتوانند در ستاد عملیات اقتصادی شرکت کنند.
غربیها هم نسبت به اقدامات رژیم صهیونیستی موضع گیری کردند
این تحلیلگر مسائل بینالمللل در خصوص حمایتها کشورهای غربی از اسرائیل گفت: شرایط تغییر کرده است به غیر از انگلیس و فرانسه که مخفیانه سلاح میفرستند، افکار عمومی جهان و خود غرب و کشورهای ایرلند، اسپانیا، نروژ، سوئد و خیلی کشورهای دیگر نسبت به اقدامات اسرائیل موضعگیری داشتند. شما اظهارات دیروز نخستوزیر اسپانیا را نگاه کنید، خیلی محکم به میدان آمده اند. امروز پتانسیلی که اروپا وجود دارد، کمتر از منطقه غرب آسیا و جهان اسلام نیست. یک احساس قوی در بین مردم و هم در بین حکومتها غربی ایجاد شده است.
نفت اسرائیل از طریق آذربایجان تأمین میشود
وی درباره روابط جمهوری آذربایجان با اسرائیل به عنوان یکی از اعضای سازمان همکاریها اسلامی بیان کرد: بالاخره آذربایجان هم متعهد باشد و وظایف او سنگینتر از بقیه است. آذربایجان باید به عدم همکاریهای امنیتی، نظامی و اقتصادی متعهد شود. نفت اسرائیل از طریق آذربایجان تأمین میشود و از طریق ترکیه به بندر حیفا میرسد.
ترکیه جلوی آذربایجان را بگیرد
میرابیان در خصوص پیامی که نشست خاخامهای یهودی در جمهوری آذربایجان میتواند داشته باشد، تصریح کرد: آذربایجان سیاستهای خود را وابسته به اسرائیل کرده است اما حضورش در این مجامع و همدلی برای کشورهای اسلامی و عربی میتواند مؤثر باشد. اگر ترکیه با آذربایجان همراهی نکند، آذربایجان راهی نخواهد داشت، یعنی آذربایجان راهی برای ارسال نفت ندارد و تنها راهش از طریق ترکیه است. ترکیه می تواند فشار آورد و جلوی ارسال نفت آذربایجان به اسرائیل را بگیرد.
اسرائیل باید بفهمد جهان اسلام جدی است
وی خاطرنشان کرد: ما تجربه کردیم تا حالا چه زمانی اسرائیل درخواست آتشبس داده بود، همیشه متجاوز بوده و تنها وقتی که درخواست آتشبس کند، از ایران بوده است برای اینکه فشار سنگینی بر او وارد شده بود و تاب تحمل وضعیت را نداشت. لذا اگر تحریمها ادامه داشته باشد، مجبور به کوتاه آمدن خواهد شد و از این خشونت و انسانکشی دست خواهد کشید. وقتی شما کالاهای تجاری، ترانزیت و هوا را ببندید، دیگر این جسارت را پیدا نخواهند کرد.