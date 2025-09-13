به گزارش ایلنا،‌ علی زینی وند معاون سیاسی وزیر کشور، روز شنبه در نشستی با فعالان احزاب و تشکل‌های سیاسی در محل استانداری خراسان رضوی افزود: براساس این طرح، تجمعات دیگر نیاز به مجوز نخواهند داشت و تنها مسوول برگزارکننده معرفی خواهد شد، با این طرح برای نخستین بار، زمینه اجرایی شدن اصل ۲۷ قانون اساسی فراهم می‌شود.

وی اضافه کرد: دیروز فرایندهای انتخابات شوراها در مشهد آغاز و دوره‌ای ۲ روزه برای مدیران کل سیاسی استانداری های سراسر کشور و معاونان مرتبط آنها برگزار شد که هم به تبیین سیاست‌های انتخابات و هم به تشریح تغییرات قانون اختصاص داشت.

معاون وزیر کشور گفت: امروز نیز روز دوم این همایش در قالب کارگاه های آموزشی در حال برگزاری است که طبق نظر مدیران کل سیاسی و معاونانشان، دوره به‌صورت کیفی و دقیق برگزار می‌شود، این دوره‌ها برای فرمانداران، بخشداران، هیات‌های اجرایی و حتی در تعامل با هیات‌های نظارت مجلس شورای اسلامی نیز برگزار خواهد شد تا با هم‌افزایی و هماهنگی بتوانیم انتخاباتی پرشور، دقیق، شفاف و با مشارکت بالا در کشور برگزار کرد.

زینی وند افزود: کارگاه‌ها موضوعاتی همچون ثبت‌نام الکترونیکی را تشریح می‌کنند و همکاران ما مقدمات برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک را آموزش می‌بینند، بخشی از این دوره‌ها مربوط به تغییرات قانون انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران است که آیین‌نامه آن تدوین شده است.

وی ادامه داد: در تهران، انتخابات «تناسبی» پیش‌بینی شده و همه این موارد در این دوره‌ها در حال مرور است تا تفاسیری که ممکن است در حوزه قانون انتخابات وجود داشته باشد نیز با هیات نظارت و شورای نگهبان مرور شود علاوه بر این، با توجه به برگزاری انتخابات میان‌دوره‌ای شورای اسلامی و خبرگان این مباحث نیز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

در نظام‌های تناسبی، برخلاف نظام‌های اکثریتی که به موجب آن واجدین نصف به علاوه یک، همه کرسی‌ها را به خود اختصاص می‌دهند، هر حزب یا گروهی به تناسب آرای خود می‌تواند صاحب کرسی نمایندگی باشد. نظام تناسبی، بر ارائه فهرست از طرف احزاب مبتنی است و انتخابات تنها در یک مرحله انجام می‌شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: احزاب کمک بزرگی به این استان هستند اما از ظرفیت احزاب و تشکل‌های سیاسی به اندازه کافی استفاده نشده است، با وجود همه اختلاف‌نظرهای سیاسی، احزاب استان با فرهنگ گفتگو و تعامل مثبت در کنار هم فعالیت دارند.

غلامحسین مظفری با اشاره به پیشینه گفتگو در فرهنگ مشهد و الگوگیری از سیره حضرت رضا(ع) ادامه داد: امام رضا(ع) مبدع گفتگوی ادیان بودند لذا مشهد باید به شهر گفتگو و دیپلماسی تبدیل شود، باید این فرهنگ را در مشهد نهادینه کرد تا نه تنها گفتگو بین خودمان برقرار باشد، بلکه بتوان محلی برای گفتگوی احزاب، ادیان و فرق مختلف بود.

وی اظهار کرد: در این دوره از انتخابات تلاش می شود که مشهد به شهری برای گفتگو تبدیل شود، در این راستا خانه احزاب خراسان رضوی یک فرصت ارزشمند است و ساختمان آن تا پایان هفته تحویل داده خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی ضمن انتقاد به وجود برخی تصورات مبنی بر عدم توانایی خراسانی‌ها در همکاری با یکدیگر بیان کرد: این ذهنیت های نادرست را باید کنار گذاشت. اکنون چهار وزیر خراسانی در دولت حضور دارند که سه نفر از آنان در حوزه‌های فرهنگ، علوم و آموزش و پرورش فعالیت دارند لذا باید فضایی ایجاد کرد که بتوان از این ظرفیت‌ها به‌طور کامل بهره برد.

وی به نقش احزاب در فرآیندهای مشورتی استان اشاره و بیان کرد: در کارگروه‌های مشورتی، احزاب و تشکل‌های سیاسی بدون هیچ منتی در حال کمک هستند؛ تصمیم بر ایجاد خانه خراسان با رویکردی کاملاً تشکیلاتی هستیم که ثبت رسمی داشته باشد و خراسانی‌ها با دیدگاه‌ها و تخصص‌های مختلف، چه در حوزه‌های سیاسی و چه در سایر بخش‌ها، در آن گرد هم بیایند.

مظفری ادامه داد: اکنون چهار تشکل خراسانی از گروه‌های مختلف در تهران فعال هستند و گفتگوهای اولیه با آنها انجام شده است، از خانه احزاب تقاضا دارم این موضوع را بررسی کرده و پیشنهادهای خود را ارائه دهند.

وی از تصمیم استان مبنی بر تشکیل خانه خراسان تا پایان سال جاری خبر داد و گفت: لازم است اساسنامه و مصوبه آن ثبت شود و این خانه در کنار خانه احزاب بتواند ابعاد گسترده‌تری را پوشش دهد؛ در کنار آن ظرفیت های فراوانی در میان خراسانی‌های خارج از کشور وجود دارد که باید روی آن فکر شود و یک تشکیلات مقتدر و غیرشخص‌محور ایجاد نمود، حتی می‌توان منابع مشخصی برای آن در نظر گرفت.

معاون سیاسی استاندار خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حال حاضر، ۵۲ حزب شناسنامه‌دار دفاتر فعال خود را در این استان به‌ ویژه مشهد، اداره می‌کنند و حدود ۱۰۲ دفتر فرعی احزاب نیز در شهرستان‌های مختلف استان فعالیت دارند.

محمدعلی نبی پور اظهار کرد: خراسان رضوی از یک‌ سو خاستگاه برخی جریان‌ها و احزاب بوده و از سوی دیگر در سطح ملی نیز حضوری فعال و اثرگذار در حوزه‌های مختلف سیاسی داشته است.

وی اظهار کرد: خانه احزاب خراسان رضوی دومین خانه احزاب کشور بود که تشکیل شد و هم‌اکنون نیز به‌خوبی در حال فعالیت است، سه جریان اصلی فکری و سیاسی کشور ـ اصولگرا، اعتدال‌گرا و اصلاح‌طلب ـ در استان به‌صورت فعالانه در کنار یکدیگر کار می‌کنند.

