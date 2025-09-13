افتراق و چندگانگی بین امت اسلامی محصول بذرپاشی دشمنان است

به گزارش ایلنا، جشن میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با حضور حجت الاسلام والمسلمین محمد جعفر منتظری، قضات و کارکنان دیوان عالی کشور و دادستانی کل کشور برگزار شد.

رئیس دیوان عالی کشور در این مراسم سخنان خود را با ذکر آیاتی از سوره قلم آغاز کرد و گفت: حضرت محمد (ص) اشرف مخلوقات عالم است که معرفت به مقام و جایگاه رفیعش در حد بنده و امثال بنده نیست و شناخت و معرفت نسبت به پیامبر (ص) و صفات ایشان برای انسان دشوار است.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری با قرائت آیات ﴿ن وَالْقَلَمِ وَمَا یَسْطُرُونَ ۱ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّکَ بِمَجْنُونٍ ۲ وَإِنَّ لَکَ لَأَجْرًا غَیْرَ مَمْنُونٍ ۳ وَإِنَّکَ لَعَلَی خُلُقٍ عَظِیمٍ… تصریح کرد: خداوند در این آیات شریفه به بیان شخصیت رسول اکرم (ص) می‌پردازد و این آیات در بین سایر آیات قرآن از ویژگی‌های خاصی برخوردار است؛ محتوای سوره قلم، دلداری پیامبر (ص) در مقابل تهمت‌های مشرکان و دعوت به صبر و نهی او از پیروی مشرکان و یادآوری عذاب مشرکان در روز قیامت است.

وی ادامه داد: خداوند به قلم و آنچه به وسیله قلم نگاشته می‌شود قسم یاد می‌کند و شایعات بی‌منطق و بی‌اساس مشرکان را در خصوص جنون پیامبر رد می‌کند و خطاب به پیامبر می‌فرماید: ای پیامبر، تو با این نعمتی که خداوند به تو اعطا فرموده (نعمت نبوت) مجنون نیستی و وجود تو برای عالمیان رحمت است، دیوانه آن‌ها هستند که، مظهر عقل کل را متهم به جنون می‌کنند و رهبر و راهنمای انسان‌ها را با این نسبت ناروا، از خود دور می‌سازند؛ آن‌ها که این نسبت ناروا را به تو می‌دهند، کوردلانی هستند که این همه نعمت الهی را درباره تو نمی‌نگرند، نعمت عقل و درایت سرشار، نعمت امانت، صدق و راستی و نعمت علم و دانش آشکار و نبوت.

رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: خداوند با این آیات کمالات، جمالات و خصلت‌های ملکوتی پیامبر (ص) را به ما نشان می‌دهد و می‌فرماید: هیچ موجودی بالاتر از وجود مقدس رسول اکرم (ص) نیست.

وی با بیان اینکه بهترین توصیف از زندگی و شخصیت پیامبر مکرم اسلام (ص) را می‌توان در بیان حضرت علی (ع) مشاهده کرد، گفت: حضرت علی (ع) می‌فرمایند: خداوند هیچ موجودی را بهتر از رسول اکرم (ص) خلق نکرده است، همه عالم هستی مادون اوست.

حجت الاسلام والمسلمین منتظری ادامه داد: افتخاری است بر ما که پیرو مکتب پیامبر اسلام (ص) هستیم؛ خداوند پیامبر (ص) را برای همه مردم و همه اعصار و قرون فرستاد و او احکام فردی و اجتماعی، نماز، خمس، ذکات و… را از طرف خداوند برای بشریت آورد و امام صادق (ع) جزئیات احکام نورانی اسلام را برای مردم تبیین کرد و بیشترین معارف مذهب حقه اسلام در آن زمان با نشر معارف اهل بیت عصمت و طهارت و تربیت شاگردان فراوانی در زمان ایشان بنا نهاده شد.

وی با اشاره به هفته وحدت و لزوم همبستگی و اتحاد مسلمانان در برابر دشمنان ادامه داد: درحالی‌که جهان اسلام با شدیدترین جنایات علیه غزه روبه‌روست، لزوم وحدت بیش از پیش آشکار می‌شود، مسلمانان در کشورهای اسلامی جمعیت قابل توجهی هستند، اما افتراق و چندگانگی که بین امت اسلامی شاهد آن هستیم محصول بذرپاشی دشمنان است و متاسفانه امروز دنیای اسلام با گرفتاری‌ها و مشکلات فراوانی روبه روست که نمونه آن نسل کشی و جنایاتی است که در غزه اتفاق می‌افتد.

رئیس دیوان عالی کشور با طرح این سوال که اگر دنیای اسلام به وظایف خود عمل می‌کرد آیا اسرائیل و صهیونیست می‌توانست چنین جنایاتی را علیه مردم مظلوم غزه اعمال کند، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از جنایات رژیم جعلی اسرائیل به دلیل افتراقی است که بین امت اسلامی وجود دارد، تلاش برای وحدت، هماهنگی و انسجام و دفاع از ارزش‌های اسلام و قرآن مهمترین وظیفه و تکلیف امت اسلامی است.

گفتنی است: این مراسم که روز سه شنبه – هجدهم شهریورماه- به همت روابط عمومی و امور فرهنگی دیوان عالی کشور و با مشارکت روابط عمومی و امور فرهنگی دادستانی کل کشور برگزار شد، با اجرای مداحی، مولودی خوانی و برنامه‌های فرهنگی همراه بود و فضای معنوی ویژه‌ای را در سالن اجتماعات دیوان عالی کشور رقم زد.

شایان ذکر است: در پایان مراسم جوائز مسابقه شمیم ولایت به برگزیدگان تقدیم شد.

