به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، طی پیامی درگذشت برادرِ حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی‌مقدم، مشاور عالی رئیس قوه قضاییه را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین آقای مرتضوی‌مقدم دامت‌توفیقه

مشاور عالی رئیس قوه قضاییه

درگذشت اخوی مکّرم را به جناب‌عالی و خاندان معزز تسلیت گفته و رحمت و مغفرت الهی برای آن مرحوم و بقا عمر بابرکت و توفیقات الهی را برای جنابعالی مسألت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

انتهای پیام/