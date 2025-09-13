اصلاح رویه غیرقانونی در بیمههای خودرو با ورود سازمان بازرسی
به دنبال نامه هشداری سازمان بازرسی کل کشور خطاب به بیمه مرکزی، یکی از چالشهای جدی در بیمه خودرو ساماندهی شد.
به گزارش ایلنا، به دنبال نامه هشداری سازمان بازرسی کل کشور خطاب به بیمه مرکزی، یکی از چالشهای جدی در صنعت بیمه کشور ساماندهی شد؛ بنابراین گزارش، در بررسی و بازرسیهای بازرسان گروه بانکها و بیمه سازمان بازرسی کل کشور، مشخص شد برخی شرکتهای بیمه در زمان بررسی خسارت خودروها، زیاندیدگان را به کارشناسی رنگ ارجاع میدهند که این اقدام، علاوه بر ایجاد هزینههای اضافی برای مردم، با قوانین و مقررات بیمهای مغایرت داشت.
با توجه به اینکه پرداخت حق الزحمه ارزیابی خسارت بر عهده بیمهگر است و صرفاً در مواردی که ارزیابی خسارت به درخواست بیمه گذار انجام شود پرداخت حق الزحمه بر عهده ایشان خواهد بود، سازمان بازرسی طی نامهای هشداری ضمن تذکر به بیمه مرکزی، خواستار جلوگیری از این رویه شد و تأکید کرد که طبق مقررات، هزینه کارشناسی خسارت باید توسط شرکتهای بیمه پرداخت شود و تحمیل آن به زیاندیده غیرقانونی است.
این سازمان با استناد به قوانین مربوطه، شرکتهای بیمه را ملزم به رعایت دقیق حقوق مردم دانست و خواستار گزارشدهی فوری از اقدامات اصلاحی شد.
در پی این هشدار، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامهای، دستورالعمل جدیدی برای تشخیص رنگ و نحوه محاسبه خسارت به شرکتهای بیمه ابلاغ کرد.
این بخشنامه ضمن جلوگیری از هزینههای اضافی بر دوش زیاندیدگان، باعث شفافتر شدن فرآیند ارزیابی خسارت شد.