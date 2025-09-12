خبرگزاری کار ایران
امام جمعه مشهد:

روایت ما باید از نقاط قوت و قدرت کشور باشد

امام جمعه مشهدگفت: بر روی کره زمین تنها کشوری که فقط خودش تصمیم می‌گیرد و وابستگی ندارد ما هستیم.

به گزارش  ایلنا، امام جمعه مشهد گفت: کشور ما هم مثل خیلی از کشور‌ها ضعف دارد، اما نباید راوی ضعف و کمبود باشیم بلکه باید راوی نقاط قوت باشیم، مقام معظم رهبری در دیدار اخیر خود با مسئولان فرمودند همه باید راوی قدرت و قوت نظام باشند.

آیت الله سید احمد علم الهدی افزود: نسل جدید انقلاب باید موقعیت کشور و نظام را در بستر قدرت و قوت بشناسد، پس باید ملاک‌های قدرت و قوت مطرح شود تا آگاهی پیدا کنند.

وی ادامه داد: برپایی نمایشگاه دستاورد‌های انقلاب، یک نشان از قدرت ظاهری این کشور و نظام است و دستاورد‌های کشور با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست.

امام جمعه مشهد گفت: طبق آمار در بخش زیرساختها، راه‌ها، بنادر، سد‌های مخزنی، تولید برق، صادرات غیرنفتی و محصولات پتروشیمی هر کدام چندین برابر افزایش یافته است و در کنار اینها، پیشرفت‌های عرصه دفاعی ما است که تمام دنیا را متحیر عظمت و قدرت دفاعی ما کرده است و افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها نیز در جای خود باقی است.

علم الهدی افزود:  بر روی کره زمین تنها کشوری که فقط خودش تصمیم می‌گیرد و وابستگی ندارد ما هستیم.

وی با بیان این که انقلاب با رهبری امام (ره) و همراهی دل‌های مردم به پیروزی رسید ادامه داد: در ابتدای انقلاب دل‌ها دست خدا بود و حاکمیت و قدرت خدا بر دل‌ها هنوز هم ادامه دارد.

امام جمعه مشهد گفت: در همین جنگ اخیر دشمن با فجیع‌ترین وضع، کشور ما را مورد حمله قرار داد، اما مردم با وجود همه مشکلات اقتصادی متحد و منسجم در کنار نظام و رهبری ایستادند و دشمن مبهوت ماند و اقرار کرد به اهدافی که داشت نرسیده است.

