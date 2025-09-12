به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت الاسلام احمد خاتمی خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ۲۱ شهریورماه گفت: بیش از ۲۰ سال است که توفیق خدمتگزاری در این سنگر مقدس را دارم. تا کنون سه بحث دنبال شده است: بحث اول، عمارت بر نفس که به صورت یک کتاب چاپ شد؛ بحث دوم، بحث سبک زندگی دینی بود که مدت مدیدی در این زمینه فعالیت داشتیم؛ و بحث سوم، مباحثی که به فضل خدا از امروز به مناسبت میلاد حضرت خاتم انبیا، محمد مصطفی (صلی الله علیه و آله و سلم) آغاز خواهیم کرد. این مباحث، جاندار و زنده‌ای هستند که در همه ایام کاربرد دارند.

وی ادامه داد:‌ سیره که می‌گویم، روش است. فرق است بین سیر و سیره. سیر، زندگی‌نامه است. در سال اول هجرت چه اتفاقی افتاد، دوم چه اتفاقی افتاد و همینطور سیره‌هایی که نوشته شده‌اند؛ سیره ابن هشام، سیره ابن اسحاق، طبقات ابن سعد و واقدی، اسمشان سیره است، ولی در حقیقت سیر و زندگی‌نامه هستند. ما در این بحث به دنبال زندگی‌نامه نیستیم، بلکه به دنبال سبک زندگی پیامبر هستیم.

حجت الاسلام خاتمی تاکید کرد:‌اگر خدا باوری و روز قیامت را قبول دارید، راه درست را باید از وجود مقدس پیامبر اکرم بگیرد.

وی افزود: امام حسن (علیه‌السلام) خطاب به معاویه فرمود: خلیفه کسی است که راه پیامبر را بپیماید. سالار شهیدان، امام حسین (علیه‌السلام) در منشور جاوید نهضتش که به برادرش محمد بن حنفیه دارد، فرمود: می‌خواهم راه پیامبر را بروم و سیرت ابی علی بن ابی‌طالب را دنبال کنم. امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیز فرمود: «بیراهه نرید». کلید فضای مجازی در دست آمریکاست، یعنی کلیدش بیگانگان است. اینها نباید به شما خط دهند. خطی که آنها می‌دهند، خط بیگانگی از خداست. خط خدا را دنبال کنید. بهترین خط، خط پیامبر است و آن را پیش بگیرید که بهترین راه‌هاست.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه بهترین سرمشق زندگیتان وجود نازنین پیامبر است، گفت: سرمشق پیامبر جامعه را در زمان جنگ و در زمان صلح راهنمایی می‌کند. در عرصه فردی نیز خط پیامبر راهنما است اینکه بهداشت شما چگونه باشد، لباس شما چگونه باشد و عبادت شما چگونه باشد.

خاتمی گفت: تقوا داشته باشید، هر کسی می‌خواهید باشید؛ پولدار باشید، فقیر باشید، غنی باشید، عالم باشید یا غیر عالم تقوا داشته باشید، محترم هستید و در همسایه‌ها نیز محترم هستند. تفاوت زیادی بین همسایه‌ای که مانوس با خداست و همسایه‌ای که قهر با خداست وجود دارد. خداوند توفیق این انس را به همه ما عنایت بفرماید.

وی در بخش دوم خطبه های این هفته نماز جمعه تهران گفت: من امروز، به دلیل مناسبت‌ها و تحلیل‌های زیاد، اجازه می‌خواهم که مناسبت‌ها را در پایان بیان کنم تا مطالب مهم از دست نرود. هفت مطلب در نظر دارم که در خطبه دوم محضر شما عرض کنم. جشن میلاد رسول اکرم و هفته وحدت را باریکلا برگزار کرده‌ایم. جشن میلاد پیامبر اکرم و امام صادق (علیه‌السلام) یعنی همین: «یفرحون لفرحنا و یحزنون لحزننا». باریکلا! همه تلویزیون و فضای مجازی آمدند و میلاد مسعود پیامبر و امام صادق را بزرگ داشتند. و «یحزنون لحزننا»؛ محرم و صفر هم بسیاری از شماها لباس مشکی از تنتان در نیامد. این یعنی «یحزنون لحزننا». خوب است که این راه را همیشه دنبال کنیم.

وی با تاکید بر اینکه هفته وحدت، ابتکار جمهوری اسلامی است، گفت: اصل این ابتکار از امام صادق (علیه‌السلام) است. امام صادق فرمودند: «با برادران اهل سنت برادرانه رفتار کنید». روشی که هم‌اکنون در حال اجراست، در بخش‌های تلفیقی کشور شیعه و سنی، زندگی می‌کنند و به فضل خدا زندگی خواهند کرد.

وی افزود: مطلب دوم این است که این هفته، رئیس‌جمهور محترم و هیئت وزیران با مقام معظم رهبری دیدار داشتند. مثل همیشه، مقام معظم رهبری رهنمودهای جان‌دار را در محضر عزیزان هیئت دولت بیان کردند که انصافاً اگر همه رهنمودها جمع شود، در یک جلد یا دو جلد، منشور مسئولان دولتی خواهد بود. اجازه بدهید گسترده‌تر بگویم؛ حتی در کشورهای اسلامی منشور مسئولاندولتی خواهد بود. ابتدا، مقام معظم رهبری از روحیه و انگیزه و پرکاری رئیس محترم جمهوری تجلیل کردند و به خصوص به سفر چین تأکید داشتند که جای تشکر و تقدیر دارد.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به سخنان رهبری اظهار کرد: بیش از ۲۰ مطلب مقام معظم رهبری فرمودند که در یک خطبه کوتاه نمی‌شود من ۲۰ مطلب را بیان کنم، بنابراین چهار مطلب نوشتم که بگویم مطلب اول تولید و احیای واحدهای تولیدی بود. فرمودند که حتی‌الامکان برق این واحدها قطع نشود، چرا که چرخش چرخ واحدهای تولیدی، چرخش چرخ منافع ملت است. آقا تعبیر فرمودند که اگر اضطرار هست، چاره‌ای نیست. دوم تأمین به‌موقع کالاهای اساسی است. ذخایر باید پر باشد و اطمینان‌بخش باشد که الحمدالله تاکنون چنین بوده و چنین خواهد بود.

وی اضافه کرد؛ نکته سوم توجه به معیشت مردم است. آقا بر معیشت مردم تأکید کردند. معیشت مردم مهم است. این مردم، مردم بسیار خوبی هستند. خدا گواه است که از تملق نمی‌گوییم، عین واقعیت را می‌گوییم. باید زندگی این مردم را تأمین کرد. فرمودند که حداقل ۱۰ قلم کالا نباید افزایش قیمت داشته باشد؛ روغن، گوشت، لبنیات، قند و شکر و امثال این‌ها باید به گونه‌ای باشند که مردم مطمئن باشند که ماه آینده گران‌تر نخواهد شد. این توصیه مقام معظم رهبری به دولتمردان است. آقا فرمودند کوپن راهکار اساسی این موضوع است

خطیب نماز جمعه تهران عنوان کرد: نکته بعدی فرمایشات آقا لزوم توجه به ذخایر مورد نیاز گاز در زمستان بود و نکته چهارم این است که باید به مسائل دینی حساس باشیم. مردم مسلمانند و دینشان را از جان و دل دوست دارند. اصلاً جمهوری اسلامی را برای اجرای دین خواسته‌اند. باید مراقب گفتارشان باشند تا خدای ناکرده گوشه‌ای از اسلام آسیب نبیند. ما فدایی دین و اسلام هستیم.

حجت‌الاسلام خاتمی عنوان کرد: مطلب سومی که می‌خواهم عرض کنم، مطلبی است که همان اول مقام معظم رهبری به مسئولان، صاحبان قلم و بیان، مطبوعات و صدا و سیما که روایت قدرت و قوه نظام و تشریح امکانات کشور را داشتند. قبل از خطبه‌ها، شهردار محترم تهران هم این موارد را روایت کردند. من اینجا شش مؤلفه قدرت را نوشتم که آن را بیان می‌کنم. اول مولفه دین است. در کشور ما دین به حمدالله پررنگ است. برخی‌ها به دروغ می‌گویند دین کمرنگ شده، در حالی که با دیدن برخی از جلوه‌های قانون کلی، این خلاف واقع است. بیش از سه میلیون ایرانی در پیاده‌روی اربعین شرکت کردند. این چه نام دارد؟ نام این پررنگ شدن دین است. حدود یک میلیون نفر در اعتکاف شرکت کردند و اکثرشان هم جوان بودند. این پررنگ شدن دین است و برخلاف تصور دشمنان دین پر رنگ بوده است.

وی با اشاره به بحث اتحاد و انسجام، اظهار کرد: این مطلب مثل آفتاب روشن است. آمریکا و رژیم صهیونیستی ایران را زدند تا مردم به خیابان‌ها بریزند و اغتشاشات ۱۴۰۱ رخ دهد. به فضل خدا، این نقشه ناکام قطعی ماند. همه باید مراقب این وحدت باشند. حرف‌های تفرقه‌افکن را کنار بگذارند. عجیب است بعضی‌ها برخی ها حرف ها می‌زنند که حرف‌های تفرقه‌آمیز دشمن پسند است. شما وحدتتان را دارید می‌شکنید و در مقابل مردم حرف می‌زنید. همه باید حرف مردم را بشنوند.

خطیب نماز جمعه تهران در خصوص جنگ ۱۲ روزه تصریح کرد: این آمریکا بود که ملتمسانه از دولت قطر خواست که به ایران بگوید آتش‌بس را بپذیرد. رژیم صهیونیستی دست تسلیم را بلند کرده بود و این نشان‌دهنده اقتدار رهبری است. الحمدالله مردم با نظام هستند و نمی‌توانند شما را از انقلاب و نظام جدا کنند. این امر ممکن نیست و نخواهد بود.

وی درباره توان نظامی کشور تشریح کرد: توان نظامی ما شامل توان موشکی، توان پهپادی، و توان پدافندی است. وعده‌های سیاسی ما که موجب حیرت دشمنان بوده است، واقعیتی است که برخی نمی‌گویند. چرا این واقعیت را نمی‌گویند که پس از جنگ جهانی دوم، قدرتی که به آمریکا حمله کرد و پاسخ داد، ایران بود. ایران اسلامی شاخ این غول را شکست. این قدرت نظامی و موشکی همان است که مقام معظم رهبری فرمودند: به هیچ‌کس اجازه مذاکره در این عرصه داده نشده و نخواهد شد. این واقعیت، قدرت نظام اسلامی است. همچنین پیشرفت‌های علمی و فناوری در رشته‌های مهم مانند هسته‌ای، نانو، زیست‌فناوری و هوافضا، سرمایه‌های کشور هستند و به حمدالله روز به روز این سرمایه‌ها در حال افزایش است.

حجت‌الاسلام خاتمی با اشاره به حمله تروریستی رژیم جلاد صهیونیستی به قطر و مقر حماس است، یاد آور شد: این ها خونخواری هستند. همان‌طور که خونخواری‌شان را در این دو سال در غزه می‌بینیم، تردید نکنید که در این جنایت اخیر هم آمریکا دست داشته است. اصلاً فضای هوایی قطر تحت پوشش پایگاه العدید آمریکاست. چگونه ممکن است این‌ها خبر نداشته باشند؟ برخی از افراد آنان نیز گفته‌اند که ضروری بود که رژیم صهیونیستی این کار را انجام دهد. آمریکا، ترامپ هم گفته ناراحت است، نه به دلیل اینکه قطر را زده‌اند، بلکه به دلیل اینکه ناکام بوده‌اند.

وی تاکید کرد: همه واکنش نشان داده‌اند؛ نمی‌گویم همه محکوم کردند، اما همه واکنش نشان دادند. حتی برخی از کشورهایی که مسابقه گذاشته بودند برای عادی‌سازی روابط ، این جنایت را به صراحت محکوم کردند. به عنوان امام جمعه تهران می‌گویم دولت مصر، دولت اردن، دولت بحرین و دولت عربستان بشنوند؛ اگر این جنایتکار وحشی قدرت پیدا کند، به شما هم حمله خواهد کرد. او شعارش «اسرائیل بزرگ» است، یعنی نیل تا فرات، یعنی بخشی از اردن و مصر را می‌خواهد بگیرد. این رژیم ذاتاً تجاوزگر است و می‌خواهد تجاوز را تکمیل کند.

خطیب نماز جمعه تهران در رابطه با راه مقابله با تهدیدات اسرائیل گفت: راه مقابله، التماس به سازمان ملل نیست. التجاع به نهادهای بین‌المللی نیست. راهش کوبیدن اسرائیل است. قدرت آن را متمرکز کنید. از روز اول، مصلحان جهان اسلام گفتند این غده سرطانی باید از بین برود. امام راحل فرمود رژیم صهیونیستی باید از صحنه روزگار محو شود. این حرکت نمایشی، قدرتمندانه از وحدتی فراتر از مرزها و ادیان و ایدئولوژی‌هاست و تجلیل‌کردنی است. خداوند به آن‌ها توفیق بدهد.

حجت‌الاسلام خاتمی خطاب به وزرای کشورهای عربی گفت: وزرای کشورهای خارجه اتحادیه عرب دوباره حرف کهنه خود را تکرار کردند. شاعر می‌گوید: «هر دم از این باغ بری می‌رسد» شاعر میگوید تازه تر ولی من می‌گویم کهنه‌تر است. جزایر سه‌گانه، ملک ایران بوده و هست و خواهد بود. این بازی رژیم صهیونیستی و باج‌خواهی آمریکاست که شما مدام بازی می‌خورید. واقعاً خجالت نمی‌کشید؟ رژیم صهیونیستی می‌گوید اسرائیل بزرگ می‌خواهد کشورهای شما را بگیرد و شما به دروغ دشمن خیالی مطرح می‌کنید. ایران دشمن هیچ یک از همسایه‌ها نیست، اما از خاک خود نیز دست برنخواهد داشت.

وی درباره خلع سلاح حزب‌الله خاطرنشان کرد: خلع سلاح حزب‌الله بسیار خطرناک است، نه برای لبنان، بلکه برای جهان اسلام. این دیوانه رژیم صهیونیستی که دندان‌هایش را تیز کرده، کی باید دندانش بشکند جز حزب‌الله لبنان؟ به دولت لبنان هم می‌گویم: سخت در اشتباهید. حزب‌الله بازوی توانمند شماست. از این بازوی توانمند استفاده کنید.

