ولایتی:

جهان باید از سکوت دست بردارد

مشاور امور بین‌الملل رهبر انقلاب در پیامی نوشت: نقض قوانین بین المللی و تعدی به حریم کشور‌ها، برای صهیونیست‌ها به یک رویه عادی تبدیل شده و جهان باید از این ‎سکوت دست بردارد.

به گزارش ایلنا،  علی اکبر ولایتی در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: نقض قوانین بین المللی و تعدی به حریم کشور‌ها، برای صهیونیست‌ها به یک رویه عادی تبدیل شده و جهان باید از این ‎سکوت دست بردارد.

 بار دیگر همه دیدند رژیم وحشی صهیونی برای جنایت هیچ مرزی نمی‌شناسد.

 حمله به خاک ‎قطر و برادران ‎فلسطینی حاضر در جلسه، محکوم است.

