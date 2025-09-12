جهان باید از سکوت دست بردارد

به گزارش ایلنا، علی اکبر ولایتی در پیامی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: نقض قوانین بین المللی و تعدی به حریم کشور‌ها، برای صهیونیست‌ها به یک رویه عادی تبدیل شده و جهان باید از این ‎سکوت دست بردارد.