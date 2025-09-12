خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تسلیت سیدحسن خمینی در پی درگذشت حجت الاسلام جماعتی

پیام تسلیت سیدحسن خمینی در پی درگذشت حجت الاسلام جماعتی
کد خبر : 1684783
لینک کوتاه کپی شد.

حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پیامی با تسلیت درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی از اعضای دفتر امام نوشت: آن مرحوم در زمره دوستان بیت امام در نجف اشرف بود و بعد از انقلاب اسلامی و با حضور در دفتر امام و در واحد مسائل شرعی به ترویج فتاوی امام بزرگوار اشتغال داشت. همراهی ایشان با مرحوم یادگار امام (ره) و بعد از آن همدلی و همگامی با بیت امام در یاد همه ما خواهد ماند.

به گزارش ایلنا،  متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی بدین شرح است:

درگذشت برادرم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد علی جماعتی رَحْمَتْ الله عَلِیه موجب تاثر و تاسف شد. آن مرحوم در زمره دوستان بیت امام در نجف اشرف بود و بعد از انقلاب اسلامی و با حضور در دفتر امام و در واحد مسائل شرعی به ترویج فتاوی امام بزرگوار اشتغال داشت.

همراهی ایشان با مرحوم یادگار امام (ره) و بعد از آن همدلی و همگامی با بیت امام در یاد همه ما خواهد ماند. این برادر عزیز در طول دوران بیماری طاقت فرسای خود نیز با محبت بر پیمان خویش ثابت قدم ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به همسر و فرزندان ایشان و دوستان و آشنایان، برای آن فقید سعید حشر با اولیاء الهی و عوان واسع مسئلت دارم.

سید حسن خمینی

۱۴۰۴/۶/۲۱

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی