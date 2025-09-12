پیام تسلیت سیدحسن خمینی در پی درگذشت حجت الاسلام جماعتی

به گزارش ایلنا، متن پیام تسلیت حجت الاسلام و المسلمین سید حسن خمینی در پی درگذشت حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی جماعتی بدین شرح است:

درگذشت برادرم جناب حجت الاسلام و المسلمین حاج شیخ محمد علی جماعتی رَحْمَتْ الله عَلِیه موجب تاثر و تاسف شد. آن مرحوم در زمره دوستان بیت امام در نجف اشرف بود و بعد از انقلاب اسلامی و با حضور در دفتر امام و در واحد مسائل شرعی به ترویج فتاوی امام بزرگوار اشتغال داشت.

همراهی ایشان با مرحوم یادگار امام (ره) و بعد از آن همدلی و همگامی با بیت امام در یاد همه ما خواهد ماند. این برادر عزیز در طول دوران بیماری طاقت فرسای خود نیز با محبت بر پیمان خویش ثابت قدم ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به همسر و فرزندان ایشان و دوستان و آشنایان، برای آن فقید سعید حشر با اولیاء الهی و عوان واسع مسئلت دارم.

سید حسن خمینی

۱۴۰۴/۶/۲۱