پاسخ رهبری به سوالی در خصوص بلندکردن صدا در نماز برای هشدار به دیگران
حضرت آیتالله خامنهای به استفتائی با موضوع بلند کردن صدا در نماز برای هشدار به دیگران پاسخ داده است.
به گزارش ایلنا، گاهی در حین انجام نماز واجب، شرایطی پیش میآید که ممکن است نیاز به هشدار یا آگاه کردن اطرافیان مانند کودکی که در معرض خطر است احساس شود. در چنین مواقعی، این سؤال مطرح میشود که آیا بلند خواندن بخشهایی از نماز مانند سوره حمد یا ذکرها برای جلب توجه دیگران جایز است یا خیر؟
در ادامه، پرسش و پاسخ استفتایی از آیتالله العظمی سید علی خامنهای در این زمینه ارائه شده است.
متن سؤال:
گاهی هنگام خواندن نماز واجب متوجه کودکی میشویم که در حال انجام کار خطرناکی است. آیا جایز است بعضی از کلمات سوره حمد یا سوره دیگر یا بعضی از ذکرها را بلند بخوانیم؟
پاسخ آیتالله خامنهای:
اگر بلند کردن صدا هنگام قرائت آیات یا ذکرهای نماز برای آگاه کردن دیگران، موجب خروج از هیأت و صورت نماز نشود، اشکال ندارد. مشروط بر این که قرائت و ذکر به نیت قرائت و ذکر باشد، و حرکت دادن دست با چشم و ابرو اگر مختصر و به نحوی باشد که با استقرار و آرامش و یا صورت نماز منافات نداشته باشد، موجب بطلان نماز نمیگردد.