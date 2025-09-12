خبرگزاری کار ایران
باحضور مقامات حقوقی و قضایی کشور؛

بررسی طرح«اصلاح مواردی از قانون آیین دادرسی کیفری»

جلسه بررسی طرح«اصلاح مواردی از قانون آیین دادرسی کیفری» به میزبانی معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا در مجموعه فرهنگی قوه قضائیه برگزار شد.

به گزارش ایلنا، جلسه بررسی طرح«اصلاح مواردی از قانون آیین دادرسی کیفری» به میزبانی معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا در مجموعه فرهنگی قوه قضائیه برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام هادی، محمد سرگزی و عبدلیان پور و جمعی از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی کشور  حضور داشتند.

حاضرین در جلسه با بررسی بندهای مختلف قانون آیین دادرسی کیفری درمورد برخی از مفاد این قانون به بحث و گفتگو پرداختند.

