به گزارش ایلنا، جلسه بررسی طرح«اصلاح مواردی از قانون آیین دادرسی کیفری» به میزبانی معاونت حقوقی و امور مجلس دستگاه قضا در مجموعه فرهنگی قوه قضائیه برگزار شد.

در این جلسه حجت الاسلام هادی، محمد سرگزی و عبدلیان پور و جمعی از حقوقدانان و کارشناسان حقوقی کشور حضور داشتند.