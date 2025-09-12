توافق قاهره کاملا با قانون تعلیق همکاری با آژانس منطبق است

حسین نوش آبادی مدیرکل پارلمانی وزارت خارجه در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با جزئیات توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و مطابقت آن با مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعلیق همکاری‌ها با آژانس گفت: توافق ایران با آژانس به طور کامل با قانون تعلیق همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در ۴ تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، انطباق دارد.

دولت موظف بود تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در قانون مجلس همکاری‌های خود با آژانس را متوقف کند

وی ادامه داد: همکاری‌های ایران و آژانس در پی حملات غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز کشورمان به حالت تعلیق درآمده بود و مجلس شورای اسلامی تیرماه گذشته قانونی را در این زمینه به تصویب رساند که بر اساس آن، دولت موظف است تا زمان تحقق شروط مشخص‌شده در متن مصوبه، همکاری‌های خود با آژانس را متوقف سازد.

با میانجی‌گری وزیر خارجه مصر توافق با آژانس نهایی شد

این دیپلمات کشورمان با اشاره به سه دور مذاکرات میان ایران و آژانس تصریح کرد: طی چند روز گذشته یعنی در اواخر هفته گذشته و اوایل هفته جاری چند دور مذاکره میان تیم‌های فنی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین شکل گرفت و نهایتا با میانجی‌گری وزیر خارجه مصر، روز سه شنبه سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌الملل انرژی اتمی در قاهره با یکدیگر دیدار کردند تا متن نهایی شیوه‌نامه جدید همکاری‌ها را امضا کنند.

وی عنوان کرد: همانطور که آقای عراقچی گفتند، ایشان و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی دور نهایی مذاکرات را برای نهایی‌سازی تفاهم در خصوص نحوه اجرای تعهدات پادمانی ایران در پرتو تحولات ناشی از اقدامات غیرقانونی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران برگزار کردند و موفق شدند این تفاهم نامه را نهایی کنند.

توافق قاهره کاملا منطبق با مصوبه مجلس است

مدیرکل پارلمانی وزارت امور خارجه تاکید کرد: لازم است که گفته شود، گام‌های عملی توافق‌شده برای اجرای پادمان‌ها به طور کامل با قانون مجلس شورای اسلامی ایران که در ۴ تیرماه ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، انطباق دارد و چارچوبی برای استمرار همکاری های بعدی ایران با آژانس است.

این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار می‌کند

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی در خصوص جزئیات توافق انجام شده اظهار کرد: توافق انجام شده، ضمن صیانت از حقوق ملت و تضمین بخشی طرف مقابل برای حفظ این حقوق، همکاری با آژانس را ذیل یک چارچوب توافق‌شده حفظ می‌‌کند. لذا این توافق یک سازوکار عملی برای همکاری برقرار می‌کند که هم شرایط استثنائی امنیتی ایران و هم الزامات فنی آژانس را بازتاب می‌دهد.

در صورت بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده، ایران توافق قاهره را پایان یافته تلقی خواهد کرد

نوش آبادی در پاسخ به این سوال که آیا این توافق تاثیری بر جلوگیری از مکانیسم ماشه خواهد داشت، گفت: وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری خود تصریح کرد که اگر غربی ها بخواهند مکانیسم ماشه را عملی کنند و قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران مجددا اعمال کنند، ایران مجددا از گام‌های عملی برای همکاری با آژانس عقب‌نشینی خواهد کرد و در صورت هرگونه اقدام خصمانه علیه ایران از جمله بازگرداندن قطعنامه‌های لغوشده شورای امنیت سازمان ملل متحد، ایران این توافق و گام‌های عملی را پایان یافته تلقی خواهد کرد.»

وزارت خارجه تلاش خواهد کرد تا بهترین تصمیم‌ها را در حوزه دیپلماسی اتخاذ کند

وی یادآور شد: وزارت امور خارجه به عنوان مجری سیاست های نظام در ذیل تدابیر فرماندهی معظم کل قوا و سیاست های شورای عالی امنیت ملی کشور، تلاش خواهد کرد تا بهترین تصمیم‌ها را در حوزه دیپلماسی برای حفظ منافع و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ کند.

اگر غربی‌ها به تعهدات خود برگردند، مسیر باقی‌ماندن ایران در ان‌پی‌تی تداوم پیدا خواهد کرد

نوش آبادی خاطرنشان کرد: نماینده عالی سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی از توافق ایران و آژانس استقبال کرد و آن را «گامی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای» توصیف کرد و نوشت که توافق ایران و آژانس را گامی مهم و چارچوبی سرنوشت‌ساز برای دیپلماسی هسته‌ای باشد. پس اگر آژانس و غربی ها و شورای امنیت سازمان ملل به تعهدات خود برگردند و از مسیر صلح آمیز هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران حمایت کنند، مسیر ایران برای باقی‌ماندن در معاهده ان‌پی‌تی و ادامه همکاری در چارچوب نظام منع اشاعه بین‌المللی تداوم پیدا خواهد کرد.

