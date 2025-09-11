مجلس نسبت به امنیت ملی و حفظ عزت و اقتدار ایران حساس است

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی نسبت به امنیت ملی و حفظ عزت و اقتدار ایران حساس بوده و به طور مستمر مسائل را رصد و پیگیری می‌کند.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی باید مراقبت کند و آقای عراقچی در اقدام و عمل نسبت به مصوبه مجلس التزام داشته باشد.

گودرزی همچنین تاکید کرد که هرچند جلسه علنی تعطیل است، اما نمایندگی ملت و وظیفه نظارتی نمایندگان تعطیل‌بردار نیست.

