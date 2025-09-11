خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

گودرزی:

مجلس نسبت به امنیت ملی و حفظ عزت و اقتدار ایران حساس است

مجلس نسبت به امنیت ملی و حفظ عزت و اقتدار ایران حساس است
کد خبر : 1684631
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت:مجلس نسبت به امنیت ملی و حفظ عزت و اقتدار ایران حساس بوده و به طور مستمر مسائل را رصد و پیگیری می‌کند.

به گزارش ایلنا، عباس گودرزی  بیان کرد:  مجلس شورای اسلامی نسبت به امنیت ملی و حفظ عزت و اقتدار ایران حساس بوده و به طور مستمر مسائل را رصد و پیگیری می‌کند. 

سخنگوی  هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:مطابق مصوبه مجلس  شورای اسلامی، شورای عالی امنیت ملی باید مراقبت کند و آقای عراقچی در اقدام و عمل نسبت  به مصوبه مجلس التزام داشته باشد. 

گودرزی همچنین تاکید کرد که هرچند جلسه علنی تعطیل است، اما نمایندگی ملت و وظیفه نظارتی نمایندگان تعطیل‌بردار نیست.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی