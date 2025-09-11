به گزارش ایلنا،ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی از صدور کیفرخواست ۴ نفر از عوامل جاسوسی رژیم صهیونیستی و مرتبط با موساد خبر داد.

عتباتی با اعلام این خبری بیان داشت: این ۴ متهم در جهت شناسایی دقیق اماکن و استحکامات نظامی و مراکز حساس در سطح کشور اقداماتی نظیر تهیه عکس و فیلم و ارسال به عوامل موساد، تهیه سیم کارت و خرید گوشی‌های خاص برای ارتباط کنفرانسی اضطراری با عوامل دشمن، ایجاد انفجار و حریق عمدی عمدتاً در شهر‌های تهران، ارومیه، شاهرود، اصفهان و دیگر شهر‌ها مرتکب شده‌اند و در قبال آن وجوهی از ارتش اسرائیل در قالب رمز ارز و ارز‌های دیجیتالی دریافت کرده‌اند.

رئیس کل دادگستری استان اضافه کرد: پس از رسیدگی قانونی به پرونده متهمین در دادسرای انقلاب برابر ماده ۶ قانون مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی کیفرخواست متهمین صادر شد.

عتباتی در پایان بیان کرد: دستگاه قضایی با قدرت و توان با کسانی که امنیت مردم و کشور را به مخاطره می‌اندازند و آب در آسیاب دشمن می‌ریزند برخورد قاطع و بازدارنده می‌کند و در دفاع از انقلاب و میهن اسلامی پا پس نمی‌کشد.

