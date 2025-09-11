پزشکیان در جمع فعالان اقتصادی اردبیل:
گرفتاری ما این است که اگر نفت نفروشیم نان شب پیدا نمیکنیم
رئیسجمهور در دیدار با فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران اردبیل تأکید کرد که توسعه کشور تنها با اتکا به ظرفیتهای مردمی، نخبگان و تولیدکنندگان امکانپذیر است و دولت نقش خود را در برداشتن موانع ایفا خواهد کرد.
به گزارش ایلنا،مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه (۲۰ شهریور ۱۴۰۴) در دومین برنامه سفر یکروزه خود به استان اردبیل و در نشست با سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی این استان، اظهار کرد: شما فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و سرمایهگذاران نقش مهمی در توسعه و پیشرفت کشور دارید و اگر خود را باور کنید میتوانید کارهای بزرگی انجام دهید. دولت هم در این مسیر آماده هرگونه همکاری است و تلاش خواهد کرد موانع را برطرف کند.
وی با بیان اینکه نباید تنها چشمانتظار تأمین بودجه از پایتخت بود، گفت:باید به مردم، تولیدکنندگان و کارشناسان استان تکیه کنیم. هرکدام از ما قدرت هستیم، مشکل وقتی بروز میکند که تصور کنیم کسی باید دست ما را بگیرد. چرا ما نباید الگو باشیم؟ باید دست دیگران را بگیریم و کمکشان کنیم.
رئیسجمهور با طرح این پرسش که کشورهایی که نفت و گاز ندارند چه میکنند، افزود:گرفتاری ما این است که اگر نفت نفروشیم نان شب پیدا نمیکنیم! چرا با وجود این همه نخبگان و خلاقان صنعت و تولید، باید چنین وضعی داشته باشیم؟ استان اردبیل مرز مشترک با آذربایجان و نزدیکی به ارمنستان دارد و از طریق دریا هم میتواند به کشورهای دیگر متصل شود؛ این ظرفیتها را باید بالفعل کنیم.
پزشکیان تأکید کرد:توان دولت محدود است و نباید وابستگی به دولت وجود داشته باشد. ما اختیار لازم را به استانداران دادهایم تا با تشکیل کارگروههایی از نخبگان، اساتید و تولیدکنندگان، کارهای بزرگی برای استانها انجام دهند. دولت تنها مقررات دستوپاگیر را برمیدارد اما کار اصلی بر عهده شماست.
وی در ادامه گفت:باید باور کنیم که میتوانیم. اردبیل در کنار آذربایجان شرقی و غربی از نظر وسعت از کشور هلند بزرگتر است؛ آنها چقدر درآمد دارند و ما چقدر؟ چرا آنها میتوانند و ما نمیتوانیم؟ اگر مشکل دولت است، ما آمادهایم مشکلات را حل کنیم.
پزشکیان با اشاره به همگرایی سران قوا و حمایت رهبر معظم انقلاب افزود:اکنون هیچ بهانهای برای حل مشکلات وجود ندارد. همه باید در کنار هم و با بهرهگیری از تجربیات جهانی تلاش کنیم تا برای نسلهای آینده امید و امنیت ایجاد کنیم.
به گزارش ایلنا، سفر استانی رئیسجمهور به اردبیل امروز با برگزاری نشست «توسعه عدالت آموزشی» آغاز شد. در جریان این سفر یکروزه، پزشکیان علاوه بر نشست با فعالان اقتصادی، دیدارهایی جداگانه با فعالان سیاسی و فرهنگی نیز خواهد داشت و در پایان در نشست شورای برنامهریزی و توسعه استان، جمعبندی تصمیمات این سفر را اعلام خواهد کرد.