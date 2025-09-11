به گزارش ایلنا، سردار علی‌محمد نائینی در سخنانی با تأکید بر ضرورت شناخت ابعاد جنگ نرم اظهار کرد: اگر بپذیریم که نبرد جاری و مستمر امروز در دو عرصه عملیات روانی و جنگ ادراکی در حال وقوع است، بی‌تردید باید متناسب با این آرایش عمل نماییم. تجربه نشان داده است که دانشگاه، به‌ویژه با حضور اساتید بصیر و دانشجویان آگاه، اصلی‌ترین بستر تأثیرگذار در این میدان است؛ همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب، اساتید را فرماندهان و دانشجویان را افسران این جبهه نامیدند. دانشگاه باید کانون جهاد تبیین و بستر روشنگری در برابر اهداف و اغراض دشمن باشد.

وی با اشاره به ماهیت این نبرد افزود: این جنگ، جنگ روایت‌ها است. دشمن با روایت‌سازی مستمر می‌کوشد امید را در جامعه تضعیف و سرمایه اجتماعی را فرسوده سازد؛ و این تضعیف، خود به کاهش بازدارندگی کشور و در نهایت طمع دشمن برای اقدام نظامی خواهد انجامید. آنچه بنیان اقتدار ما را استوار می‌سازد، عناصر فرهنگی، معنوی و تدارکی است و دشمن نیز به‌خوبی دریافته که باید همین مولفه‌ها را هدف قرار دهد.



سردار نائینی خاطرنشان کرد: رژیم صهیونیستی و رسانه‌های وابسته به غرب با بهره‌گیری از شبکه‌ای گسترده، همواره در پی جابه‌جایی جایگاه پیروز و بازنده در میدان نبرد هستند. در برابر این هجمه، رسانه‌های داخلی و مراکز فکری و اندیشه‌ای به‌ویژه دانشگاه و جامعه دانشجویی نقشی تعیین‌کننده و سرنوشت‌ساز بر عهده دارند.

انتهای پیام/