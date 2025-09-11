به گزارش ایلنا، متن اطلاعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به شرح زیر است؛

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

غزه امروز مرز روشن انسانیت و حیوانیت است. جایی که صدها کودک هر روز بر اثر گرسنگی ناشی از محاصره به شهادت می‌رسند و جهان شاهد یکی از عریان‌ترین جنایات تاریخ بشریت است. این فاجعه حاصل طراحی آگاهانه رژیم آپارتاید و هم‌پیمان‌هایی است که قحطی را به سلاحی برای نسل‌کشی و قتل عام یک ملت بدل ساخته است.

در برابر این جنایت آشکار، بسیاری از دولت‌ها تنها به محکومیت‌های زبانی بسنده کرده‌اند، اما وجدان‌های بیدار در سراسر جهان ساکت نمانده‌اند. کاروان بین‌المللی صمود، «کاروان احرارالاقصی»، با حضور آزادی‌خواهان و فعالانِ ۴۴ کشور جهان، به سوی غزه حرکت کرده تا محاصره را بشکند. حضور این کاروان، به‌رغم فشارها و محدودیت‌های امنیتی، نشان می‌دهد که اراده ملت‌ها برای دفاع از مظلومان استوار است.

همبستگی با غزه، بشردوستی اصیل و مسئولیت انسانی محدود به مرز خانه و خانواده نیست بلکه در پیوند زدن رنج‌های مشترک و ایستادن در کنار همه مظلومان تجلی پیدا می‌کند. دفاع از کودکان گرسنه غزه جلوه‌ای از مسئولیت انسانی و دینی ماست.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با محکومیت قاطع این جنایات و با تأکید بر ضرورت اقدام فوری جهانی، از ملت بزرگ ایران در استان‌های آذربایجان غربی ، سمنان و خوزستان دعوت می‌کند تا در راهپیمایی «جمعه‌های خشم و نصر» روز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴، پس از اقامه نماز عبادی ـ سیاسی جمعه، حضوری پرشور و گسترده داشته باشند و ضمن حمایت از کاروان بین‌المللی صمود نشان دهند که در برابر فاجعه غزه سکوت هرگز نخواهند کرد.

