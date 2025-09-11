آغاز سفر پزشکیان به استان اردبیل با برگزاری نشست توسعه عدالت آموزشی

به گزارش ایلنا، صبح امروز مسعود پزشکیان در جریان سفر یک روزه خود به استان اردبیل، علاوه بر برگزاری نشست توسعه عدالت آموزشی، نشست‌های جداگانه‌ای با فعالان اقتصادی، فعالان سیاسی و فعالان فرهنگی خواهد داشت و پس از جمع‌بندی مباحث و تصمیم‌گیری‌های سفر در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه، در گفت‌وگویی با شبکه تلویزیونی استان، نتایج و دستاوردهای سفر خود را تشریح خواهد کرد.

انتهای پیام/