به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در نشست خبری مشترک با همتای تونسی خود تأکید کرد: حملات و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در غزه و کرانه باختری و همچنین اقدامات این رژیم در لبنان، سوریه، یمن، ایران و اخیراً قطر مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: تهدید رژیم صهیونیستی بزرگترین تهدید علیه صلح و امنیت منطقه است و مقابله با آن نیازمند تصمیم دسته‌جمعی کشورهای منطقه خواهد بود.

عراقچی با قدردانی از مواضع تونس در قبال تجاوز اخیر رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: ما از موضع قاطع و محکم تونس در محکومیت این تجاوز و اعلام حمایت و همبستگی با مردم ایران تشکر می‌کنیم. موضع تونس در این زمینه بسیار روشن و قاطع بود.

وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به سفر سال گذشته رئیس‌جمهور تونس به ایران برای شرکت در مراسم تشییع پیکر شهید آیت‌الله رئیسی و دیدار با رهبر معظم انقلاب تصریح کرد: این سفر نقطه عطفی در روابط دو کشور محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: امروز در گفت‌وگو با همتای تونسی خود درباره راه‌های گسترش روابط دو کشور در حوزه‌های تجاری، پزشکی، علمی و فرهنگی تصمیمات خوبی اتخاذ شد و مقرر گردید کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و تونس به زودی در تهران برگزار شود.

عراقچی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به موفقیت فوتبالی تونس تصریح کرد: لازم است صعود تیم ملی تونس به جام جهانی را به همه مردم این کشور تبریک بگویم. برای تیم ملی تونس در رقابت‌های پیش رو آرزوی موفقیت دارم، اما امیدوارم تیم‌های ایران و تونس در جام جهانی فوتبال هم‌گروه نشوند.

وی گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تنها مرجع بین‌المللی برای بررسی وضعیت هسته‌ای کشورهاست و اگر توافقی با کشوری صورت می‌گیرد، حتماً ملاحظات فنی مربوط به آن در نظر گرفته می‌شود. وی افزود: اعتراض برخی کشورهایی که همیشه مدعی همکاری ایران با آژانس بوده‌اند، از دید ما عجیب است.

عراقچی همچنین با اشاره به حملات غیرقانونی به تأسیسات هسته‌ای ایران در جنگ دوازده روزه گفت: این تأسیسات ابتدا توسط رژیم صهیونیستی و سپس آمریکا مورد حمله قرار گرفت. طبیعی است که در چنین شرایطی، بازرسی‌های آژانس نمی‌تواند مانند سابق انجام شود و نیاز به ترتیبات جدیدی دارد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پذیرفت که واقعیت میدانی تغییر کرده و نیاز به چارچوب جدیدی برای همکاری وجود دارد. وی افزود: در نتیجه مذاکرات انجام‌شده، دیروز توانستیم این چارچوب جدید را نهایی کنیم.

عراقچی تصریح کرد: از این پس، همکاری ایران و آژانس براساس این چارچوب خواهد بود و آژانس نیز کاملاً از این توافق رضایت دارد.

وی با بیان اینکه موضوع گردشگری میان ایران و تونس یکی از اولویت‌های دستور کار مذاکرات دو طرف بود، گفت: در این راستا، لغو روادید پانزده روزه گردشگری بین دو کشور انجام شده و گام بعدی برقراری پروازهای مستقیم خواهد بود. عراقچی همچنین از مردم تونس دعوت کرد تا به ایران سفر کنند و با جاذبه‌های تاریخ چند هزار ساله و تمدن بزرگ فرهنگی این کشور آشنا شوند.

وزیر امور خارجه با تأکید بر اینکه امروز تصمیمات خوبی برای پیشرفت روابط دو کشور اتخاذ شد، اظهار کرد: از جمله این تصمیمات، گسترش رفت و آمدهای سیاسی، توسعه گردشگری و برگزاری مجدد کمیسیون مشترک اقتصادی بین ایران و تونس است؛ کمیسیونی که آخرین بار یازده سال پیش تشکیل شده بود.

عراقچی افزود: قدم اول این است که کشورهای که هنوز با رژیم صهیونیستی رابطه سیاسی دارند این رابطه را قطع کنند و آنهایی که روابط تجاری دارند هم آن رابطه را قطع کنند.

وی ادامه داد: شیوه‌هایی را برای تنبیه و تحریم این رژیم در نظر بگیرند. کشورهای اسلامی می‌توانند کشورهایی را که به اسرائیل کمک می‌کنند را نیز تحریم کنند.

همچنین کشورهای اسلامی می‌توانند با صدای واحد و با هماهنگی بین خودشان فشار سیاسی و اقتصادی به کشورهای حامی رژیم صهیونیستی وارد کنند.

عراقچی اشاره داشت: من اطلاعات فنی دقیق ندارم و باید ارزیابی‌ها صورت بگیرد، ولی ظاهر امر نشان می‌دهد که این با بقیه تجاوزات اسرائیل همخوانی دارد و در همان خط و سیاست قرار دارد.

در حقیقت وقتی با این حادثه مواجه می‌شویم فکر ما جز به رژیم صهیونیستی به هیچ جای دیگر نمی‌رود و هیچکس دیگری نیست که بخواهد این کار را انجام دهد.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: من هر گونه اقدام از سوی رژیم صهیونیستی را محتمل می دانم. آنچه که شما از نتانیاهو نقل کردید در حقیقت تایید صحبت من بود که رژیم صهیونیستی به دنبال سیادت کامل بر منطقه، اسرائیل بزرگ و ضعیف کردن و تجزیه کردن کل کشورهای اسلامی است.

وی افزود: ببینید که در لبنان چه وضعیتی را به وجود آوردند، در سوریه میزان اشغالی که رژیم صهیونیستی در دولت جدید انجام داده از کل منطقه غزه بزرگ‌تر هست و بعد به دنبال تجزیه سوریه هستند.

عراقچی ادامه داد: من فکر می‌کنم کل کشورها در منطقه غرب آسیا و فراتر از آن باید نگران سیاست‌های تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی باشند. نتانیاهو جنایت زیاد انجام داده است، اما یک کار مثبت هم انجام داد این بود که به همه کشورهای منطقه فهماند که تهدید اصلی آنها رژیم صهیونیستی و نه هیچ کشور دیگر در منطقه است.

وی خاطرنشان کرد: ما در جنگ ۱۲ روزه درس‌های بسیار زیادی را گرفتیم، هم نقاط ضعف و قوت خودمان و هم دشمن‌مان را شناختیم و در حال رفع نقاط ضعف خودمان هستیم.

