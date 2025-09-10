خبرگزاری کار ایران
وزارت خارجه تجاوز رژیم صهیونیستی به یمن و کشتار خبرنگاران را به شدت محکوم کرد

​وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به تأسیسات زیربنایی و مناطق مسکونی از جمله ساختمان‌های متعلق به دو رسانه در صنعا که منجر به شهید و مجروح‌شدن تعدادی از شهروندان بیگناه و اهالی رسانه شد را به شدت محکوم کرد.

به گزارش ایلنا در اطلاعیه دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در این ارتباط آمده است: « وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به تأسیسات زیربنایی و مناطق مسکونی از جمله ساختمان‌های متعلق به دو رسانه در صنعا که منجر به شهید و مجروح‌شدن تعدادی از شهروندان بیگناه و اهالی رسانه شد را به شدت محکوم کرده و شورای امنیت سازمان ملل متحد و جامعه جهانی را به اتخاذ اقدامی عاجل برای توقف جنگ‌افروزی و جنایات این رژیم فرامی‌خواند.

تکرار تجاوزات رژیم صهیونیستی به کشورهای منطقه همزمان با تداوم نسل‌کشی و کشتار بیگناهان در فلسطین اشغالی، نه تنها بنیان‌های هنجاری-قانونی مورد اجماع جهانی را در معرض فرسایشی بی‌سابقه قرار داده بلکه همه اصول و هنحارهای اخلاقی و انسانی را نیز زیر پا گذاشته است. 

 وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران ضمن تمجید از استمرار همبستگی شجاعانه مردم یمن با ملت مظلوم فلسطین، و ابراز تسلیت شهادت فرزندان بی‌گناه یمن در جریان تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی، بر ضرورت وحدت و همکاری کشورهای اسلامی برای مقابله با توسعه‌طلبی و جنگ‌افروزی رژیم اشغالگر صهیونیستی تاکید می‌کند.»

