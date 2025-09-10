رئیس‌جمهور تونس، روابط ایران-تونس را روابطی برادرانه و مبتنی بر تفاهم و احترام متقابل و اشتراک در مواضع و رویکردها توصیف و بر عزم این کشور برای توسعه مناسبات در همه زمینه‌های مورد اهتمام دو طرف تاکید کرد.

در این دیدار در خصوص تحولات منطقه غرب آسیا خصوصا وضعیت فاجعه‌بار غزه، ادامه نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و تجاوزات مکرر این رژیم علیه کشورهای منطقه و نیز تجاوز تروریستی روز گذشته علیه قطر، گفتگو و تبادل‌نظر شد.