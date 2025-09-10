خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور تونس

دیدار وزیر امور خارجه با رئیس‌جمهور تونس
کد خبر : 1684424
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر امور خارجه که در رأس یک هیأت دیپلماتیک به جمهورى تونس سفر کرده است، با قیس سعید رئیس‌جمهور تونس دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از  پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سیدعباس عراقچی، در این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به رشد روابط ایران-تونس و تقدیر از رویکرد اصولی تونس در قبال تحولات منطقه غرب آسیا، به‌ویژه محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران و نیز موضوع فلسطین، بر اهمیت تقویت روابط در زمینه‌های مورد علاقه طرفین از جمله در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، گردشگری و نیز همکاری در موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی تاکید کرد.

رئیس‌جمهور تونس، روابط ایران-تونس را روابطی برادرانه و مبتنی بر تفاهم و احترام متقابل و اشتراک در مواضع و رویکردها توصیف و بر عزم این کشور برای توسعه مناسبات در همه زمینه‌های مورد اهتمام دو طرف تاکید کرد.

در این دیدار در خصوص تحولات منطقه غرب آسیا خصوصا وضعیت فاجعه‌بار غزه، ادامه نسل‌کشی و جنایات رژیم صهیونیستی در فلسطین اشغالی و تجاوزات مکرر این رژیم علیه کشورهای منطقه و نیز تجاوز تروریستی روز گذشته علیه قطر، گفتگو و تبادل‌نظر شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی