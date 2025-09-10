وی با اشاره به مأموریت‌های دوگانه اتکا اظهار کرد: این سازمان در زمان صلح مسئول تأمین، تولید، انبارش و توزیع مواد غذایی مورد نیاز نیروهای مسلح است و در زمان جنگ نیز مسئولیت‌های آمادی را برعهده دارد. نتیجه این اقدامات در کنار پشتیبانی نیروهای مسلح، کمک به معیشت و امنیت غذایی مردم در حوزه‌های راهبردی است.

وزیر دفاع ادامه داد: کار ما فراتر از تأمین کالا است؛ این یک مأموریت دفاعی محسوب می‌شود که در این مسیر پیشرفت‌های بسیار خوبی حاصل شده است.

امیر نصیرزاده با اشاره به اقداماتی برای خانواده‌های نیروهای مسلح، گفت: از امروز هزار جهیزیه به ارزش ۲۰۰ میلیون تومان برای بازنشستگان نیروهای مسلح تخصیص یافته است. همچنین سقف خرید اعتباری ۳۶ ماهه برای کارکنان از امروز آغاز شده است.

وی تأکید کرد: دو سازمان اتکا و ساتا با همکاری مشترک برنامه‌های متنوعی در دست اجرا دارند که در آینده اطلاع‌رسانی خواهد شد.