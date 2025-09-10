به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه در خصوص حضور در همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری مناطق آزاد و تجاری در فضای مجازی عنوان کرد: شامگاه شنبه ۱۵ شهریور در همایش ملی توانمندیها و فرصتهای سرمایه گذاری مناطق آزاد و تجاری ایران شرکت کردم. این رویداد فرصتی مغتنم برای تبادل نظر با فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران و نمایندگان بخش خصوصی و دولتی فراهم آورد تا ظرفیت‌های بینظیر مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشورمان معرفی و زمینه‌های گسترش همکاریهای بین المللی بررسی شود.