مدیران خودرو
برگزاری مراسم عید بزرگ ولادت پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) در حسینیه امام خمینی(ره)

برگزاری مراسم عید بزرگ ولادت پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) در حسینیه امام خمینی(ره)
همزمان با سالروز میلاد حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام صادق(ع) صبح امروز مراسم گرامیداشت این عید بزرگ امت اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

به گزارش ایلنا ، در این مراسم که جمعی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه از نقاط مختلف کشور، قشرهای مختلف مردم و همچنین میهمانان کنفرانس بین‌المللی وحدت اسلامی حضور داشتند، حجت‌الاسلام والمسلمین اختری رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) در سخنانی با اشاره مناسبت‌های ماه ربیع‌الاول به‌ویژه هزار و پانصدمین سالروز میلاد پیامبر اکرم(ص)، مهمترین مشکل دنیای اسلام در شرایط کنونی را عدم شناخت کامل از شخصیت رحمه للعالمین حضرت محمد مصطفی(ص) دانست و گفت: تبیین ابعاد فردی و اجتماعی دین اسلام از مهمترین وظایف جامعه اسلامی است.

 رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر اینکه موضوع فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مهمترین مسئله دنیای اسلام است، افزود: در چنین شرایطی، وظیفه مسلمانان ایستادگی در برابر ظالمان و ستمگران و وظیفه دولت‌های اسلامی، قطع هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی است.

 در این مراسم ضمن همخوانی در ثنای پیامبر مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، آقای حمید رمضان‌پور به مولودی‌خوانی پرداخت.

 

