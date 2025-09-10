برگزاری مراسم عید بزرگ ولادت پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع) در حسینیه امام خمینی(ره)

رئیس شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت(ع) با تأکید بر اینکه موضوع فلسطین و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه مهمترین مسئله دنیای اسلام است، افزود: در چنین شرایطی، وظیفه مسلمانان ایستادگی در برابر ظالمان و ستمگران و وظیفه دولت‌های اسلامی، قطع هرگونه ارتباط با رژیم صهیونیستی است.

در این مراسم ضمن همخوانی در ثنای پیامبر مکرم اسلام(ص) و امام جعفر صادق(ع)، آقای حمید رمضان‌پور به مولودی‌خوانی پرداخت.