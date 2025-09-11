کنعانی مقدم در گفتوگو با ایلنا:
نباید فکر کنیم فقط رئیسجمهور و اطرافیانش باید همه کارها را حل و فصل کنند
یک فعال سیاسی اصولگرا درباره دیدار رهبری با اعضای هیات دولت گفت: صحبتهای مقام معظم رهبری را نمیتوان فقط به عنوان توصیه یا ارشاد دید، بلکه دغدغههایی است که به صورت فرمان صادر میشود و دولت باید آن را عملیاتی کند. البته نباید فکر کنیم فقط رئیسجمهور و اطرافیانش با یک جناح خاص سیاسی باید همه کارها را حل و فصل کنند. باید همه دست به دست هم بدهند و به یک شیوه صحیح و اجماع، همافزایی را در توان ملی و اقتدار ملی افزایش دهند.
حسین کنعانیمقدم فعال سیاسی اصولگرا در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، درباره نگاه ویژه رهبری به دولت و همچنین توصیههایی که رهبری برای دولت داشتند، گفت: سخنان مقام معظم رهبری مطالبات مردمی بود که به هر حال در انتخابات ریاست جمهوری حضور پیدا کردند و ملت ایران الان توقع دارند که مشکلات موجود و فرصتهای موجود مورد توجه قرار گیرد. مطالباتی که ایشان فرمودند مبنی بر اینکه مسئله معیشت مسئله اصلی دولت باشد در حقیقت مطالبهای است که مردم در خصوص مسائل کشور دارند.
وی ادامه داد: صحبتهای مقام معظم رهبری را نمیتوان فقط به عنوان توصیه یا ارشاد دید، بلکه دغدغههایی است که به صورت فرمان صادر میشود و دولت باید آن را عملیاتی کند. در این سخنان هم بشارتهایی وجود داشت و هم انذار. بشارت مبنی بر اینکه دولت پرتلاش و رئیسجمهور در حال تلاش هستند تا مسائل و مشکلات را حل کنند. مسائلی هم که در منطقه و جهان اتفاق میافتد، فرصتهایی ایجاد میکند که باید از آنها برای حل مشکلات استفاده کرد.
این فعال سیاسی اصولگرا گفت: از طرف دیگر، در خصوص بحث دخل و خرج دولت، تأکید کردند که طبق اصل ۴۴ قانون اساسی دولت باید کوچکتر شود و هزینهها باید کمتر شود و متناسب با درآمدهایی که وجود دارد، ما باید برنامههایمان را داشته باشیم. همچنین در مورد سفرهای لاکچری صحبت کردند و چند محور اصلی را مطرح کردند مبنی بر اینکه نباید ما کشور را شرطی کنیم که آیا جنگ میشود یا صلح. مابین این جنگ و صلح نباید دوقطبی ایجاد کنیم که حالا ببینیم اگر جنگ بشود چه اتفاقی میافتد. این مسئله به نظرم خیلی اهمیت دارد که ما از این حالت شرطی خارج شویم و دولت تلاش مضاعف کند و دنبال حل و فصل مشکلات باشد.
کنعانی مقدم تصریح کرد: دیگر توصیه ایشان اشاره به ظرفیتهایی که وجود دارد، بود و سفر رئیسجمهور به چین را مثال زدند که هم دولت را تشویق کردند و هم نمره خوبی به رفتارهای دولت در این خصوص دادند. از این فرصتها باید استفاده شود و از پتانسیلهای موجود بهرهبرداری گردد.
وی ادامه داد: در رابطه با کالاهای اساسی و ارزاق عمومی، دغدغهای که ایشان داشتند این بود که نباید شاهد افزایش قیمتها باشیم و کنترل و نظارت دولت صورت بگیرد و تلاشهای دولت باید به سمتی برود که اگر حادثهای پیش آمد، ما از لحاظ معیشت مردم و کالاهای اساسی در مضیقه نباشیم و خودمان را همیشه آماده نبرد با دشمن نگه داریم.
دبیرکل حزب سبز ایران گفت: ایشان هم دغدغهها را فرمودند و هم مطالبات و از دولت و دولتمردان به لحاظ تلاشی که دارند، حمایتهایی داشتند که این میتواند پشتوانه خوبی برای دولت باشد. همچنین در مرحله بعد از جنگ ۱۲ روزه، این به عنوان فرصتی برای حمایت از نظام مورد توجه قرار گرفت که به هر حال انسجام مردم را باید حفظ کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اینکه اجماع صورت گرفته و عدم خدشه به آن گفت: بحث اجماع ملی که رهبری هم به آن اشاره کردند، این است که اولاً نیروهای مسلح باید همسو حرکت کنند و در یک مسیر به سمت یک هدف حرکت کنند. باید همافزایی داشته باشند. این مفهوم این است که ما باید همافزایی کنیم و نباید هر قوهای برای خودش یک جزیره عملیاتی ایجاد کند و کاری به دیگر قوا نداشته باشد. درست است که تفکیک وجود دارد، اما اجماعسازی میتواند همافزایی توان نظام برای حل مشکلات را افزایش دهد. باید از همه سلایق و گفتمانهای مختلف که دغدغه امنیت ملی و منافع ملی را دارند، استفاده کنیم و کارها را پیش ببریم.
کنعانیمقدم گفت: نباید فکر کنیم فقط رئیسجمهور و اطرافیانش با یک جناح خاص سیاسی باید همه کارها را حل و فصل کنند. باید همه دست به دست هم بدهند و به یک شیوه صحیح و اجماع، همافزایی را در توان ملی و اقتدار ملی افزایش دهند.