وی ادامه داد: هرجا دفاع از حقّی باشد، اسلام در آنجا حاضر است. قبل از اسلام قضیّه‌ای اتّفاق افتاد که پیامبر عظیم‌الشأن اسلام (ص) نیز در آن شرکت داشتند؛ مرد غریبی که بعضی گفته‌اند از یمن آمده بود، وارد مکّه شد تا عمره به‌جا بیاورد. مقداری کالا هم داشت که آنها را فروخت، ولی خریدار پولش را نداد و خود را در جایی پنهان کرد. پس آن مرد بیچاره شد و هرچه داد و فریاد کرد و هرجا رفت، کسی کمکش نکرد تا عاقبت کنار کعبه آمد و فریاد کمک سر داد. سپس عدّه‌ای که فطرت پاک داشتند، با هم جمع شدند و گفتند این درست نیست که کسی به مکّه بیاید و کالایش را بفروشد و این‌چنین مورد ظلم و اذیّت قرار گیرد و بیچاره و بی‌پول رها شود. آن عدّه که در میان آنها وجود عزیز پیامبر (ص) هم بود، در خانه‌ای که متعلّق به عبداللّه بن جدعان بود، جمع شدند، با یکدیگر هم‌قَسَم شدند و پیمان بستند که هرکسی به مکّه آمد و مورد ظلم واقع شد، ما حقّ او را بستانیم. هنوز اسلام وجود نداشت و پیامبر (ص) مبعوث نشده بودند؛ چنان‌که بعضی نوشته‌اند حضرت در آن وقت ۲۵ سال داشتند؛ اسم این پیمان را «حِلف الفضول» گذاشتند؛ یعنی هم‌قَسَمی یا هم‌پیمانی فضل‌ها. حتّی بعد از رسالت، حضرت فرمودند؛ اگر کسی امروز هم مرا به آن پیمان دعوت کند، من حاضرم آن را بپذیرم و اسلام آن را باطل نکرده، بلکه به آن شدّت بخشیده است.

این عضو فقهای شورای نگهبان گفت: در داخل جمهوری اسلامی نیز اتّحاد، از اوّلین سخنانی است که حضرت امام بر آن تأکید داشتند و از روز اوّل که می‌خواست انقلاب پیروز شود تا بعد از پیروزی انقلاب پیوسته بر آن تأکید می‌کردند و بعد هم مقام معظّم رهبری آن‌همه عنایت روی مسئله وحدت داشته‌اند و عقل هم آن را اقتضا می‌کند. مگر می‌توان با تفرّق و تشتّت به جایی رسید؟!

وی اضافه کرد: امّا عدّه‌ای گویا مأموریّت دارند ـ از سوی هوای نفس یا شیطان، اعمّ از شیطان‌های انسی و جنّی، و یا از سوی همه اینها ـ که پیوسته تفرّق و تشتّت را در این جامعه بدمند! واقعاً انسان تعجّب می‌کند. بعضی از این مطبوعات‌چی‌ها و رسانه‌چی‌ها صبح که از خواب برمی‌خیزند و سر کار می‌روند، گویا تنها کارشان این است که مردم را در مقابل هم قرار بدهند و گروه‌ها را به جان یکدیگر بیندازند و جز این هیچ وظیفه دیگری ندارند! این‌همه اسلام، عقل و علم بر اتّحاد و اجتماع بر یک مطلب تأکید دارد، ولی این عدّه کاملاً برخلاف آن عمل می‌کنند. کسی نمی‌گوید اظهارنظر اشکال دارد. اظهارنظر همیشه بوده و هست. آنچه اشکال دارد، ایجاد تنازع و تفرقه بین مردم است و اینان مشغول این کار هستند که بعضی از نمونه‌های آن واقعاً تعجّب‌آور است.

مدرسی یزدی با اشاره به پیمان شانگهای بیان کرد: گفتیم که اسلام، اتّحاد و هم‌پیمانی برای دفع ظلم را با هرکس باشد، در همان محدوده پذیرفته است. امروزه جمهوری اسلامی تشخیص داده قلدری که پایبند به هیچ چیز نیست، یعنی غرب مستکبر به‌ویژه آمریکا و سگ هارش دولت غاصب و جعلی اسرائیل در سرزمین‌های فلسطینی ظلم می‌کند و بسیاری از کشورها و مردم دنیا از آن آسیب دیده‌اند، آن آسیب‌دیدگان پیمانی درست کرده و گفته‌اند که ما همه در حال آسیب دیدن از این تجاوزات، ظلم‌ها و بی‌قانونی‌ها هستیم. اگر در ظاهر شورای امنیّت درست کرده‌اند، برای بعضی کشورها حقّ وتو قرار داده‌اند. اگر نهادهای بین‌المللی دیگر درست کرده‌اند، مدیریّت آن را در دست خودشان قرار داده‌اند؛ بنابراین با این نهادها نمی‌توان با آمریکایی که در طبعش تجاوز است، مقابله کرد. بدین‌جهت پیمانی نظیر پیمان فضل‌ها درست کردند و چند کشور با هم قراردادی امضا کردند؛ مانند موافقت‌نامه شانگهای، پیمان‌نامه اوراسیا یا بریکس و یا موافقت‌نامه‌های دوجانبه.

وی اضافه کرد: این قراردادها در حقیقت شبیه همان چیزی است که در حِلف الفضول بود ـ منتها در سطح جهانی ـ که اگر کسی خواست ظلم کند، ما با هم جمع شویم و حدّاقل ظلم و آسیبی را که بناست به خود ما وارد شود، دفع کنیم. این کشورها همگی آسیب‌دیده یا در معرض آسیب هستند.

این عضو فقهای شورای نگهبان خاطرنشان کرد: حال عجیب آن است که عدّه‌ای در روزهای اخیر به این پیمان ـ که به‌منزله پیمان فضل‌هاست ـ حمله می‌کنند. با اینکه من فرصت نمی‌کنم و شرایطم اجازه نمی‌دهد، امّا مطالبی در فضای مجازی دیدم که واقعاً تعجّب‌آور است. در آستانه‌ای که ایران در معرض تهدید جدیدی از جانب این قلدر آمریکایی و هم پیمانانش است، ایران می‌خواهد از طریق این پیمان‌ها تا جایی که ممکن است در مقابل تجاوزها، ضربه‌ها و آسیب‌های غرب ایستادگی کند، امّا عدّه‌ای با حمله به این پیمان‌ها سعی می‌کنند آنها را زیر سؤال ببرند و حضور ایران در آنها را به هر قیمتی بشکنند و ناکارآمد کنند. ناگهان می‌بینیم در فضای مجازی ادّعاهایی عجیب و غریب درباره کشورهای حاضر در این پیمان مطرح می‌شود که هیچ مستندی ندارد و بعضی از آنها را من می‌دانم یقیناً دروغ است.

وی گفت: عجیب آن است که این ادّعاها از سوی کسانی صادر می‌شود که بعضی از آنها یا همین الان مقام رسمی دارند یا اینکه قبلاً مقام رسمی داشته‌اند؛ آن‌هم چه مقام رسمی بالایی! آیا این نفوذ فرهنگی یا امنیّتی غرب و آمریکاست؟! یا جهالت است؟! یا امر دیگری است؟! واقعاً انسان خجالت می‌کشد چنین افرادی در این کشور وجود دارند. این سخنان از صداهایی که از بیرون مرزها می‌آید و غلط‌هایی که تلویزیون‌های ماهواره‌ای انجام می‌دهند، طبیعی است و از آنها توقّعی نیست، امّا از کسی که در درون نظام بوده و اگر آبرویی دارد و مردم نسبت به او شناختی دارند، به برکت جمهوری اسلامی است، واقعاً شرم‌آور است.

مدرسی یزدی بیان کرد: اکنون این سیاست رسمی جمهوری اسلامی است و دولت، رهبری و عقل سلیم با آن موافق است. کشورهایی که از ظالم آسیب دیده یا در معرض آسیب هستند، برای مهار ظالم یا حدّاقل کم کردن ظلم او با هم پیمانی بسته‌اند، امّا عدّه‌ای با نشر اکاذیب تلاش می‌کنند این هم‌پیمانی یا منعقد نشود یا اگر منعقد شده، ضعیف شود و کارایی نداشته باشد. مردم عزیز باید متوجّه توطئه‌های مستقیم و غیر مستقیم دشمنان باشند و از نهادهای امنیّتی و از قوّه قضاییه می‌خواهم توجّه بیشتر نموده و به وظایف خود با هوشیاری عمل کنند. خداوند متعال همه را به راه راست هدایت فرماید.