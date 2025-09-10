بخشایشی اردستانی در گفتوگو با ایلنا:
وقتی جهان اسلام وحدت نداشته باشد، اسرائیل تک تک کشورها را میزند/ واقعه دوحه آخرین ترور اسرائیل نخواهد بود
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اشاره به خبر حمله اسرائیل به هیئتی از نمایندگان حماس در قطر، این اقدام را «تروریستی و برخلاف قواعد بینالملل» توصیف کرد و گفت: اسرائیل تصور میکند با ترور رهبران میتواند مشکلاتش را ریشهای حل کند، اما رهبران جدید خواهند آمد و فعلا گمنام هستند.
احمد بخشایش اردستانی در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، درباره حمله اسرائیل به محل استقرار رهبران حماس در دوحه قطر گفت: چند شب پیش یک پستی از ترامپ دیدم که میگفت اسرائیل طرح من را پذیرفته و حماس سه روز وقت دارد این طرح را بپذیرد و گروگانها را آزاد کند در غیر این صورت از من دیگر انتظار نداشته باشید و دیگر من کاری ندارم و خودتان میدانید؛ این بدان معنی است یعنی به شما حمله میشود.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان این که حتما اسرائیل با آمریکا هماهنگ بوده که این حمله را انجام داده است، عنوان کرد: این کار تروریستی است و در معنای بد، این کار تروریستی را به خوبی انجام میدهند و بدون برجای گذاشتن زخم رهبران را ترور میکنند. این اقدامات اسرائیل توجیهپذیر نیست، زیرا بالاخره باید با کسی مذاکره کند، اما میبینیم با افرادی که میخواهد مذاکره کند آنها را ترور میکند و به زعم خودش مشکلش را ریشهای حل میکند اما نمیتواند همه مردم غزه را نابود کند؛ رهبران بعدی خواهند آمد و این افرادی که در غزه میجنگند حضور خواهند داشت، اما فعلا گمنام هستند.
وی درباره اینکه برخی از اخبار میگویند ترامپ به بهانه مذاکره هیات حماس را در یک جا جمع کرده است و بعد به اسرائیل اجازه داده است که این حمله را انجام دهد مانند همان کاری که در میانه مذاکرات با ایران کرد، اظهار داشت: من فکر نمیکنم که به این صورت باشد که مثلاً آمریکا بخواهد همه را در یک جا جمع کند تا به اسرائیل چراغ سبز نشان دهد که حمله کند. اسرائیل به اندازه کافی این کار را بلد است؛ در لبنان، سوریه، یمن و حتی ایران این کار را انجام داده است، بنابراین، روش اسرائیل ترور کردن است.
بخشایش اردستانی خاطرنشان کرد: این که آمریکا پیشنهاد داد و اسرائیل پذیرفت و شرط هم گذاشتند که سلاح را کنار بگذارند و گروگانهای ما را چه زنده و چه مرده آزاد کنند از همین موارد مشخص بود حمله میکنند.
وی با اشاره به این که معمولاً رهبران حماس جای بهتری از قطر یا ترکیه ندارند، خاطرنشان کرد: بنابراین نشست پیرامون مسائل پیش آمده یا باید در ترکیه برگزار میشد یا قطر؛ اما رهبران حماس چون مرتب در قطر بودند و احساس آرامش و امنیت میکردند' آنجا بودند.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بیان کرد: قطریها و امارات متحده عربی به صورت جداگانه با اسرائیل ارتباط برقرار میکنند و این جدا جدا ارتباط بر قرار کردن شان باعث میشود که جهان اسلام وحدت نداشته باشد. وقتی جهان اسلام وحدت نداشته باشد، اسرائیل تک تک این کشورها را میزند. مشاهده کردید جلوی چشم همه مسلمانان غزه را بیچاره میکند. جلوی چشم همه مسلمنان رهبران یمن را میزند البته رهبران یمن قوی هستند، اما این کار تروریستی است و معمولاً طبق کنوانسیونها، کشورها حق ندارند رهبران کشور دیگر را ترور کنند.
وی گفت: مثلاً در جنگ روسیه و اوکراین، روسیه میتواند زلنسکی را بزند، اما دست به کار نمیزنند زیرا وقتی رهبران کشورها از دست میروند، معمولاً آن کشورها دچار آشوب و تنش میشونو در سوریه هنوز با هم درگیرند و اختلاف دارند که نمیشود جمعش کرد، یا عراق و لیبی که بعد از سالها، تازه کم کم نظم پیدا کردهاند. معمولاً رهبران باید باشند تا این نظم را حفظ کنند و بتوانند مذاکره کنند، مصالحه کنند یا جنگ کنند. این کار اسرائیل، اولین بار نیست و آخرین بار هم نخواهد بود.