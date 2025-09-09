خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امیر سرتیپ واحدی از پایگاه هوایی شهید اردستانی امیدیه بازدید کرد

امیر سرتیپ واحدی از پایگاه هوایی شهید اردستانی امیدیه بازدید کرد
کد خبر : 1684096
لینک کوتاه کپی شد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه هوایی شهید اردستانی امیدیه از بخش‍های مختلف این پایگاه بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش، با با حضور در  پایگاه هوایی شهید اردستانی امیدیه ضمن بازدید از قسمت های مختلف پایگاه از جمله یگان‌های پروازی، فنی و پشتیبانی، چندین پروژه‌ عمرانی تکمیل‌شده، را افتتاح کرد.

فرمانده نیروی هوایی ارتش همچنین با فرماندهان، کارکنان و سربازان وظیفه پایگاه دیدار و گفت‌وگو و از تلاش‌های شبانه‌روزی آنان قدردانی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی