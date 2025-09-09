امیر سرتیپ واحدی از پایگاه هوایی شهید اردستانی امیدیه بازدید کرد
فرمانده نیروی هوایی ارتش با حضور در پایگاه هوایی شهید اردستانی امیدیه از بخشهای مختلف این پایگاه بازدید کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، امیر سرتیپ خلبان حمید واحدی فرمانده نیروی هوایی ارتش، با با حضور در پایگاه هوایی شهید اردستانی امیدیه ضمن بازدید از قسمت های مختلف پایگاه از جمله یگانهای پروازی، فنی و پشتیبانی، چندین پروژه عمرانی تکمیلشده، را افتتاح کرد.
فرمانده نیروی هوایی ارتش همچنین با فرماندهان، کارکنان و سربازان وظیفه پایگاه دیدار و گفتوگو و از تلاشهای شبانهروزی آنان قدردانی کرد.