خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد استان گلستان به مناسبت هفته وحدت آزاد شدند

۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد استان گلستان به مناسبت هفته وحدت آزاد شدند
کد خبر : 1683984
لینک کوتاه کپی شد.

در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان و به مناسبت هفته وحدت و ولادت با سعادت پیامبر رحمت و امام جعفر صادق (ع) و با حضور دادستان کل کشور چهار صد زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند و به آغوش خانواده برگشتند.

به گزارش ایلنا، در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان و به مناسبت هفته وحدت و ولادت با سعادت پیامبر رحمت و امام جعفر صادق (ع) و با حضور دادستان کل کشور چهار صد زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند و به آغوش خانواده برگشتند.

همچنین در جریان این سفر حجت‌الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور با دادستان و معاونین دادستان دیدار و گفتگو کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی