۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد استان گلستان به مناسبت هفته وحدت آزاد شدند
در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان و به مناسبت هفته وحدت و ولادت با سعادت پیامبر رحمت و امام جعفر صادق (ع) و با حضور دادستان کل کشور چهار صد زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند و به آغوش خانواده برگشتند.
به گزارش ایلنا، در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان و به مناسبت هفته وحدت و ولادت با سعادت پیامبر رحمت و امام جعفر صادق (ع) و با حضور دادستان کل کشور چهار صد زندانی جرایم غیرعمد از زندانهای استان آزاد شدند و به آغوش خانواده برگشتند.
همچنین در جریان این سفر حجتالاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور با دادستان و معاونین دادستان دیدار و گفتگو کرد.