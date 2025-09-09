۴۰۰ زندانی جرایم غیرعمد استان گلستان به مناسبت هفته وحدت آزاد شدند

به گزارش ایلنا، در جریان سفر رئیس قوه قضاییه به استان گلستان و به مناسبت هفته وحدت و ولادت با سعادت پیامبر رحمت و امام جعفر صادق (ع) و با حضور دادستان کل کشور چهار صد زندانی جرایم غیرعمد از زندان‌های استان آزاد شدند و به آغوش خانواده برگشتند.

همچنین در جریان این سفر حجت‌الاسلام محمد موحدی دادستان کل کشور با دادستان و معاونین دادستان دیدار و گفتگو کرد.

