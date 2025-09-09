دیدار سفیر جدید ایران در نامیبیا با وزیر امور خارجه
سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ویندهوک پیش از عزیمت به محل مأموریت، با عراقچی دیدار کرد.
به گزارش ایلنا، محمدباقر بیگی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در ویندهوک پیش از عزیمت به محل مأموریت با سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه دیدار و گزارشی از برنامه پیشنهادی خود در مسئولیت جدید ارائه کرد.
وزیر امور خارجه در این دیدار با تاکید بر اهمیت روابط جمهوری اسلامی ایران و آفریقا، بر ضرورت تلاش برای تقویت مناسبات دو کشور به خصوص در زمینههای اقتصادی و تجاری تاکید کرد.
بیگی پیش از انتصاب به عنوان سفیر ایران در نامیبیا، رئیس اداره سوم آسیا و اقیانوسیه بوده است.