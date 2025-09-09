نادری قرائت کرد؛
بیانیه نمایندگان مجلس در قدردانی از شهرداری و شورای شهر تهران در خدمت به آسیبدیدگان جنگ ۱۲روزه
عضو هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی بیانیه نمایندگان مجلس در قدردانی از شهرداری و شورای شهر تهران در خدمترسانی به شهروندان تهرانی آسیبدیده از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی را قرائت کرد.
به گزارش ایلنا، احمد نادری در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۱۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه قاطبه نمایندگان مجلس در قدردانی از شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در خدمت به مردم آسیب دیده شهر تهران از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی را قرائت کرد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر استواری دنیا و خود را در دفاع از مردم و خاک کشور عزیزمان در تجاوز اخیر گروه حاکم خبیث و جنایتکار صهیونی نشان داد. یکی از جلوه های درخشان این حادثه، شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران بود که در اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخ آنها در ایستادگی یکپارچه در میدان به ظهور رسید.
شهر تهران خط مقدم این میدان بود که آمار خسارات دشمن به بیش از ۸ هزار منزل مردم نشان دهنده این واقعیت است. خدمت به مردم مؤمن و انقلاب افتخار بزرگی است که شهرداری تهران با بسیج تمامی امکانات و نیروهای خود و اقدامات آتش نشانی، مدیریت بحران و تشکیل ستادهای ویژه در مناطق آسیب دیده، اجرای اسکان اضطراری و انجام عملیات بهسازی حین جنایات دشمن نقش بی بدیلی در خدمت به مردم و نظام ایفا کرد.
امروز شاهدیم که شهرداری تهران در کوتاه ترین زمان ممکن ترمیم و بازسازی مساکن تخریب شده را شروع کرده و با اجرای طرح های اسکان موقت، تأمین وسایل ضروری زندگی و انجام تعمیرات جزئی منازل سهمی قابل تقدیر در کاهش آلام و بازگشت زندگی به شرایط عادی داشته است.
ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تلاش های خستگی ناپذیر و خدمات ارزشمند شهردار، مدیران و کارکنان شهرداری تهران در دوران جنگ ۱۲ روزه و پس از آن و حمایت و پشتیبانی شورای اسلامی شهر تهران از این اقدامات، صمیمانه تشکر کرده و این خدمات را نمونه ای از وفاداری به آرمان های انقلاب اسلامی می دانیم.
امیدواریم با تداوم این رویکرد انقلابی و خدمتگزار، شاهد پیشرفت و استحکام کشور عزیزمان، ایران باشیم.