به گزارش ایلنا، احمد نادری در نشست علنی صبح امروز(سه شنبه، ۱۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی بیانیه قاطبه نمایندگان مجلس در قدردانی از شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران در خدمت به مردم آسیب دیده شهر تهران از جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی را قرائت کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است:

جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر استواری دنیا و خود را در دفاع از مردم و خاک کشور عزیزمان در تجاوز اخیر گروه حاکم خبیث و جنایتکار صهیونی نشان داد. یکی از جلوه های درخشان این حادثه، شکوه پایداری معجزه آسای ملت ایران بود که در اتحاد و استحکام روحی و عزم راسخ آنها در ایستادگی یکپارچه در میدان به ظهور رسید.

شهر تهران خط مقدم این میدان بود که آمار خسارات دشمن به بیش از ۸ هزار منزل مردم نشان دهنده این واقعیت است. خدمت به مردم مؤمن و انقلاب افتخار بزرگی است که شهرداری تهران با بسیج تمامی امکانات و نیروهای خود و اقدامات آتش نشانی، مدیریت بحران و تشکیل ستادهای ویژه در مناطق آسیب دیده، اجرای اسکان اضطراری و انجام عملیات بهسازی حین جنایات دشمن نقش بی بدیلی در خدمت به مردم و نظام ایفا کرد.

امروز شاهدیم که شهرداری تهران در کوتاه ترین زمان ممکن ترمیم و بازسازی مساکن تخریب شده را شروع کرده و با اجرای طرح های اسکان موقت، تأمین وسایل ضروری زندگی و انجام تعمیرات جزئی منازل سهمی قابل تقدیر در کاهش آلام و بازگشت زندگی به شرایط عادی داشته است.

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی از تلاش های خستگی ناپذیر و خدمات ارزشمند شهردار، مدیران و کارکنان شهرداری تهران در دوران جنگ ۱۲ روزه و پس از آن و حمایت و پشتیبانی شورای اسلامی شهر تهران از این اقدامات، صمیمانه تشکر کرده و این خدمات را نمونه ای از وفاداری به آرمان های انقلاب اسلامی می دانیم.

امیدواریم با تداوم این رویکرد انقلابی و خدمتگزار، شاهد پیشرفت و استحکام کشور عزیزمان، ایران باشیم.

انتهای پیام/