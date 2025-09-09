جلسه علنی ۱۸ شهریور ماه مجلس آغاز شد

به گزارش ایلنا، نشست علنی صبح امروز (سه شنبه، ۱۸ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی دقایقی قبل به ریاست دکتر محمدباقر قالیباف رأس ساعت ۹ و ۲۵ دقیقه و با حضور ۱۹۶ نفر از نمایندگان آغاز شد.

قالیباف در ابتدای این جلسه در توضیحی مختصر درباره جلسه غیرعلنی صبح امروز ضمن تبریک میلاد نبی مکرم اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع)، گفت: جلسه صحن از ساعت ۶ و ۳۰ دقیقه صبح امروز با حضور ریاست جمهوری و همه اعضای کابینه و دولت در ارتباط با برنامه هفتم و موضوعات اقتصادی برگزار شد که در فرصت مناسب توضیح آن را ارائه خواهم کرد.

روح الله متفکرآزاد عضو هیأت رئیسه مجلس دستورکار امروز صحن را به شرح زیر قرائت کرد:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره لایحه ساماندهی پرنده‌های هدایت‌پذیر از راه دور که از سوی شورای نگهبان اعاده شده است

ادامه رسیدگی به شور دوم کمیسیون فرهنگی درباره لایحه نظام جامع باشگاه داری

گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و برخی از احکام راجع به مهریه

بررسی تقاضای اولویت تعدادی از نمایندگان مجلس برای گزارش کمیسیون‌های عمران و اجتماعی درباره طرح اصلاح قانون بیمه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری.